Google offre 15 GB di spazio di archiviazione gratuito con ogni account, ma molti utenti stanno raggiungendo il limite. Ecco alcuni suggerimenti per liberare spazio e riordinare la tua casella di posta. Quante email non lette hai in questo momento? A prescindere dal numero tutti quei messaggi e allegati occupano spazio, indipendentemente dal fatto che siano non letti, vecchi o archiviati.

Google era un baluardo dello spazio di archiviazione infinito, in passato offriva spazio illimitato per foto ed e-mail. Ma ora l’azienda è stata molto più severa nel contare i megabyte utilizzati nei suoi servizi. Ben presto, anche i backup di WhatsApp potrebbero essere conteggiati nella tua assegnazione di spazio di archiviazione.

Google offre agli utenti 15 GB di memoria digitale gratuitamente. Ciò include tutto in Gmail, Google Drive e tutte le immagini non compresse archiviate in Google Foto. Si tratta di tanto spazio libero, ma se investi nell’ecosistema di Google potresti riempirlo rapidamente. Una volta raggiunto il limite, non sarai in grado di aggiungere nulla a Google Drive, salvare nuove foto o persino inviare o ricevere e-mail. Google invia notifiche quando lo esaurisci.

Cestinare le email non utili

Dopo aver eliminato le migliaia di e-mail, potresti notare che il tuo spazio di archiviazione è ancora pieno. Anche se potresti aver già spostato tutto nel cestino, devi svuotarlo. Se il tuo obiettivo è liberare spazio, è meglio occuparsi di tale eliminazione manualmente. Inoltre, hai la possibilità di ricontrollare per assicurarti che nulla di importante sia stato gettato nella spazzatura per sbaglio.

Cerca il cestino all’interno della barra laterale sinistra di Gmail e fai clic su di esso. Una volta all’interno del cestino, puoi semplicemente fare clic su Svuota cestino ora nella parte superiore dello schermo e tutto svanirà nel mondo sotterraneo digitale. Finalmente, puoi goderti tutto il tuo nuovo spazio a disposizione.