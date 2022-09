Samsung Galaxy 23 arriveranno solamente con Snapdragon 8 Gen 2?

Non sappiamo ancora come Samsung si muoverà per quel che concerne i SoC inseriti all’interno dei prossimi S23, ma è probabile stando a quanto emerso che la linea degli Exynos verrà parzialmente abbandonata, e che dopo il 86% di presenza nel 2019, con l’attuale 20%, ci saranno dei cambiamenti, stando a quanto anticipato da The Elec.

Dopo la conferma del fatto che gli A13 e gli A53 useranno dei SoC Exynos, sappiamo che probabilmente la cifra aumenterà al 30% di presenza, con quindi i device che non sono morti in realtà. Cosa avverrà tuttavia per quel che concerne Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra?

Quanto emerso è che la compagnia utilizzerà per ognuno di questi dispositivo degli Snapdragon 8 Gen 2, i quali di conseguenza dovrebbero venire annunciati nel giro di qualche tempo, con Samsung che al momento punta a una presenza degli Exynos nel 26% dei suoi telefoni per il 2023.

A quanto pare, il tutto è da ricercarsi nel fatto che gli Snapdragon 8 Gen 2 a cui lavora Samsung non sono paragonabili agli Exynos 2300, con quindi il colosso che è riuscito a superarsi da solo e a offrire un prodotto degno di nota, non in grado di ricevere seri problemi dai competitor.