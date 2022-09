Riciclo: salvate oltre 4mila tonnellate di vernice

Sono stati salvati oltre 4mila tonnellate di vernice dalla discarica per poi riciclarla in nuovi colori. Si tratta di un’impresa femminile ecologica e creativa.

Una ventina di anni fa una coppia di giovani donne ha dato vita a un’attività in cui sostenibilità e creatività si prendono a braccetto. Un modo per salvare dalla discarica più di 4mila tonnellate di vernice. Si parla di un progetto creativo che oggi è un’attività che conta 14 dipendenti e 10 volontari.

Il nome dell’attività è Seagulls, che ha visto la luce nel 2004 dall’idea di Cat Hyde e Kate Moree. Tale impresa ha salvato più di 200 tonnellate di vernici all’anno con un risparmio di oltre 11 tonnellate di carbonio. In pratica, per compensare così tanta C02 si dovrebbero piantare 68 milioni di alberi.

Lo staff seleziona le vernici dalle discariche, poi le miscela per creare nuovi colori per i clienti. Pare che la vernice riciclata, malgrado il lavoro che c’è dietro, costi il 75% meno rispetto alla nuova. Un’azienda ideata per rispettare l’ambiente, ma che riesce a dare lavoro a decine di persone. Il frutto del suo lavoro dà un prodotto sostenibile, di qualità ed economico. Seagulls crea anche mobili ecologici, allestisce laboratori per adulti e bambini, organizza progetti di educazione ambientale. Inoltre, è impegnata nel creare opportunità lavorative, ma anche volontariato e formazione per i meno fortunati.