Robot a energia solare per ispezionare l’ambiente

Un gruppo di scienziati dell’Istituto Rikken in Giappone ha messo a punto un cyborg per metà scarafaggio, di 6 centimetri di lunghezza. Il piccolo robot, controllato a distanza senza fili, è alimentato a energia solare. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista npj Flexible Electronics e pone le basi per l’utilizzo di questi insetti robot per esplorare aree pericolose e monitorare le condizioni ambientali.

Il gruppo di ricercatori si è ispirato alle blatte del Madagascar per progettare il design del robot. Sulla parte dorsale del torace è stato collocato una specie di piccolo zainetto contenente una batteria al litio e un modulo che consente di controllarne il movimento delle zampe. Questo è stato realizzato utilizzando una stampante 3D e un polimero elastico, in modo che potesse adattarsi alla superficie curva dell’insetto.

Sulla parte dorsale dell’addome è presente il modulo contenente celle solari ultrasottili che può raggiungere una potenza di 17,2 milliwatt. Questi permettono di ricaricare la batteria nel giro di 30 minuti. Il prossimo obiettivo è quello di integrare telecamere e sensori.