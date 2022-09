Iliad GIGA 120 torna disponibile: prezzo bloccato per sempre e SMS e minuti illimitati

A partire da queste ore, è tornata disponibile l'offerta Iliad GIGA 120, che in passato aveva guadagnato l'apprezzamento dei consumatori per diverse ragioni.

In primo luogo perché si tratta di un pacchetto piuttosto generoso proposto ad un prezzo accattivante, in secondo luogo perché – come per le altre offerte dell’operatore – si tratta di un’offerta a prezzo bloccato, con la promessa che le condizioni non verranno modificate unilateralmente in futuro.

Iliad GIGA 120 costa 9,99 euro al mese (per sempre, appunto), include la connettività 5G e chiaramente include anche minuti e SMS. Nello specifico il pacchetto include:

Minuti illimitati

SMS illimitati

120 GB in 5G

9GB in roaming

mi richiami, hotspot, controllo credito residuo, segreteria telefonica senza costi aggiuntivi

Costa 9,99€ al mese, a cui bisogna aggiungere 9,99 euro di costo d’attivazione della SIM. Inoltre finiti i GB disponibili bisognerà pagare 0,9€ ogni 100MB. L’offerta può essere attivata su un nuovo numero di telefono, oppure in portabilità da un altro operatore, e dunque mantenendo il vecchio numero di telefono. Basta recarsi in uno degli ormai tantissimi punti vendita Iliad presenti nel nostro paese.

L’offerta 120 GIGA va a sostituire FLASH 150, che era leggermente più conveniente, dato che includeva altri 30GB. Per tutti i dettagli vi rimandiamo al sito dell’operatore telefonico.