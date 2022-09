Me contro Te – La famiglia reale: trailer e poster della serie Prime Video

Luì e Sofì arrivano dal 30 settembre con una serie tutta nuova, in esclusiva per Prime Video: Me contro Te – La famiglia reale. Ecco trailer e poster.

Dopo il colossale successo su YouTube e al cinema, il duo Luì e Sofì (Luigi Calagna e Sofia Scalia) lancia su Prime Video una nuova serie in esclusiva, Me contro Te – La famiglia reale, di cui vi mostriamo il trailer e il poster ufficiali. Il debutto sulla piattaforma streaming è fissato per il 30 settembre.

Sinossi:

Luigi Calagna e Sofia Scalia sono pronti per una nuova avventura: vivere un breve periodo in un palazzo reale con una famiglia nobile per apprenderne le abitudini, la cultura e le tradizioni. Durante il soggiorno impareranno le buone maniere grazie a Madame Cornelia, l’arcigna e severa governante, e Bruno, il simpatico e bonario maggiordomo di famiglia e tuttofare della casa.

Assieme a loro i tre nipoti della Regina: i gemelli Divina e Tronaldo, abituati alla vita agiata e borghese di corte, ed Emma, ribelle e insofferente a tutto ciò che è etichetta, buone maniere e tradizione. Alla fine, i ragazzi scoprono il vero motivo della loro permanenza nella reggia: la regina li ha voluti lì per far conoscere ai nipoti la semplicità e la genuinità della vita di due persone normali.

