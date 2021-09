Me contro Te batte Black Widow e diventa il miglior incasso italiano del 2021

Il 2021 non è ancora terminato, ma fa notizia già il fatto che il film Me contro Te – Il mistero della scuola incantata abbia battuto Black Widow e sia diventato il miglior incasso italiano, ad oggi, del 2021. Il lungometraggio ha, infatti, ottenuto 4,8 milioni, a fronte dei 4,7 guadagnati da Black Widow.

Dopo il successo del primo lungometraggio dedicato a Me contro Te, e dopo il lancio del secondo film, è stato già annunciato il terzo progetto in sviluppo che porterà gli youtubers Luì e Sofì ancora sul grande schermo, per la gioia di tanti piccoli appassionati.

Mentre, per quanto riguarda Black Widow, il fatto che il film Marvel sia stato battuto da Me contro Te nella classifica dei migliori incassi italiani 2021, c’è sicuramente da far notare l’uscita in contemporanea al cinema e su Disney+ che ha penalizzato la visione in sala del lungometraggio.

La questione è diventata così di rilievo da far intentare dalla stessa Scarlett Johansson una causa nei confronti della Disney. Ma, nel frattempo, Warner Bros. Italia si può godere gli incassi di Me contro Te – Il mistero della scuola incantata, che si è confermato anche questa volta un traino al cinema per tanti bambini.