Me contro Te Il Film – Persi nel Tempo sarà il terzo capitolo della saga da record

Un successo clamoroso, quello dei Me contro Te, che con tutta probabilità verrà bissato dal terzo film, Me contro Te Il Film – Persi nel Tempo, in arrivo a gennaio.

Ha fatto scalpore, qualche giorno fa, l’incredibile risultato al botteghino di Me Contro Te Il Film – Il Mistero della Scuola Incantata, il secondo film del popolarissimo duo formato da Luigi Calagna e Sofia Scalia, che ha incassato ben 2.300.000 € nei primi cinque giorni di programmazione, facendo registrare il miglior risultato in assoluto nel weekend di apertura dell’ultimo anno e mezzo.

Arriva ora il commento del duo, insieme all’annuncio dell’inevitabile terzo episodio:

È difficile trovare le parole per descrivere la gioia e l’entusiasmo che stiamo provando in questi primi giorni dall’uscita del film. Questo risultato non sarebbe stato possibile senza il supporto e l’affetto dei nostri piccoli fan che aspettavano da molto tempo di poter finlamente vedere il film al cinema e non hanno mancato l’appuntamento. A loro va il nostro grazie più grande. Siamo felici inoltre di annunciare il nostro terzo film, “Me contro Te Il Film – Persi nel Tempo”, una nuova fantastica avventura che uscirà in tutte le sale il 1 Gennaio 2022.

Il film proseguirà la trama vista nel secondo capitolo, con nuove avventure dedicate al pubblico dei più giovani, sempre per la regia di Gianluca Leuzzi. Me contro Te Il Film – Persi nel Tempo è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te.

