Gotham Knights: iniziate le riprese della prima stagione

Dopo che è stato presentato il progetto attraverso un suggestivo trailer, ora è tutto pronto per l’inizio delle riprese di Gotham Knights. Su Twitter è stata pubblicata un’immagine che annuncia l’inizio dei lavori sulla prima stagione del telefilm.

Questo è il tweet con la foto relativa all’inizio delle riprese di Gotham Knights, pubblicata dalla produttrice esecutiva Natalie Abrams.

Day 1 of production on #GothamKnights. Let’s do this! pic.twitter.com/FdhLV0BvfD

— Natalie Abrams (@NatalieAbrams) September 13, 2022