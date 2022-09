Diabete: nuova tavoletta orale a base di insulina

Un nuovo modo di somministrare l’insulina permette alcuni vantaggi. Per ora la sperimentazione è sui topi, il metodo richiede esperienza.

14—Set—2022 / 11:30 AM

In Italia 3,5 milioni di persone soffrono di diabete. Vivono di continue iniezioni di insulina più volte al giorno. Ecco che arriva un’alternativa per l’assunzione dell’ormone regolatore di zuccheri nel sangue. Questo nuovo metodo richiede una buona dose di esperienza e una disponibilità quotidiana di aghi e siringhe. Alcuni ricercatori canadesi hanno realizzato una tavoletta orale a basa di insulina che permette la stessa funzione di assorbimento a quella dell’iniezione. La sperimentazione è avvenuta solo sui topi.

C’è da considerare che l’insulina è difficile da assumere per via orale. Si parla di una proteina che viene consumata quando passa tra stomaco e intestino prima di essere assorbita dal fegato. Ecco perché gli studiosi hanno pensato a un’opzione di assunzione. Si tratta di una tavoletta solubile tra gengive e guancia. Una zona piena di microcapillari che consente al farmaco di bypassare l’apparato digerente e poi entrare nel sangue. Un metodo efficace per farlo assorbire dal fegato senza che venga rovinato.

Un altro vantaggio nel metodo innovativo è che l’insulina in tavoletta si assorbe in appena mezz’ora restando attiva per due-quattro ore. La tavoletta ha il vantaggio di eliminare l’impatto sui costi e l’uso di siringhe e aghi che inquinano. Il prossimo passo sarà l’applicazione della tavoletta sull’uomo.