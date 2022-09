Surface Laptop da gaming in arrivo: anche con RTX 3070 Ti e schermo da 165Hz

Sorpresa, Microsoft sta per lanciare il suo primo Surface Laptop da gaming. La linea – oggi associata esclusivamente alla produttività e allo studio – presto verrà arricchita con un nuovo prodotto dedicato ai vidoegiocatori, forte di una (probabile) forte integrazione con l’ecosistema Xbox e Game Pass.

A dare la notizia in anteprima è il portale MyLaptopGuide, che cita anche la presunta scheda tecnica del nuovo laptop. Si tratterà a tutti gli effetti del primo prodotto della nuova linea gaming della famiglia di dispositivi Surface.

Almeno inizialmente dovrebbero essere disponibili due versioni: una con CPU Intel Core i5-12500H e una seconda con Intel Core i7-12700H. Il Surface Laptop da gaming entry-level monterà una GPU NVIDIA RTX 3050 Ti con 4GB di VRAM GDDR6, mentre il modello con i7 avrà una scheda grafica RTX 3070 Ti da 8GB. Sarà possibile scegliere tra una ricca offerta di SSD diversi: 128GB, 256GB, 512 GB, 1TB e 2TB.

Il laptop avrà poi un display PixelSense da 16 pollici on refresh rate massimo di 165Hz e risoluzione 2560×1440 pixel. Al momento non conosciamo ancora la RAM, mentre sappiamo per certo che disporrà di tre porte USB-C, un jack audio da 3,5mm e un connettore Surface. Inutile aggiungere che sarà disponibile con sistema operativo Windows 11 fin dal lancio. I prezzi sono ancora un’incognita. Non vediamo l’ora dell’annuncio ufficiale per potervi raccontare ulteriori dettagli.