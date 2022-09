Starman: David Bowie ai tempi di Ziggy Stardust in un biopic a fumetti

Starman, il nuovo graphic novel di Reinhard Kleist pubblicato da BAO Publishing, racconta la storia dell’ascesa e della caduta di quello che è forse l’alter ego più famoso della storia della musica: Ziggy Stardust. Il volume sarà disponibile in libreria e fumetteria dal 16 settembre 2022.

Era il 1972 quando il mondo ha visto la nascita di questo nuovo messia del rock’n’roll, il cui gioco provocatorio sull’identità sessuale e sui ruoli di genere ha gettato le basi per l’ascesa della star internazionale David Bowie. Reinhard Kleist racconta i momenti della genesi del personaggio, gli sforzi di David Bowie sulla scena musicale londinese e le contraddizioni dell’artista con la propria creazione all’apice della fama, in una storia che racconta una delle rockstar più amate di tutti i tempi, attraverso le sue magnifiche canzoni.

Reinhard Kleist, fumettista tedesco amatissimo dai lettori per suoi i biopic Cash. I see a darkness e Nick Cave. Mercy on me (entrambi capolavori del catalogo BAO Publishing) in questa nuova biografia dell’uomo venuto dalle stelle ci mostra le mille sfaccettature dell’artista Bowie e ci svela il ritratto dell’uomo dietro l’artista, in un racconto avvincente attraverso le sue magnifiche canzoni.

