Serre fotovoltaiche: l’innovazione arriva dalla Svizzera

Voltiris è una start up svizzera che ha creato gli innovativi moduli solari. Questi sono compatibili con l’agricoltura e per unire il massimo della produzione energetica con quella colturale. Si tratta di una nuova tecnologia riguardante le serre fotovoltaiche. Installati di recente due sistemi pilota nei cantoni Vallese e Grigioni.

In Svizzera la coltivazione delle verdure prevede la costruzione di serre. Di conseguenza serve un consumo enorme di energia.

Riscaldare una serra di 5 ettari costa più di 1,5 milioni di franchi all’anno. E una serra di quelle dimensioni emette all’incirca la stessa quantità di CO2 all’anno come 2.000 persone. Abbiamo in programma di applicare diversi trattamenti al vetro riflettente in base alle esigenze di colture specifiche, al fine di migliorare ulteriormente i nostri raccolti.