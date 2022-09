Pinguino: scarpe ortopediche per un esemplare

Un pinguino di 4 anni ha riportato delle lesioni ai piedi per una patologia cronica come la pododermatite. La soluzione sono le scarpe ortopediche.

La pododermatite è una malattia che se non curata può condurre a sepsi e persino alla morte per infezione. Un processo infiammatorio che accade sulla superficie plantare. Questa è la patologia riportata dal simpatico pinguino chiamato Lucas dello zoo San Diego Wildlife Alliance.

Gli esperti della cura selvatica dello zoo hanno cercato di trovare subito una soluzione per il povero animale. Si sono rivolti a un’organizzazione di nome “Thera-Paw” specializzata in prodotti di riabilitazione e di assistenza per animali con particolari necessità. L’azienda ha creato calze ortopediche in gomma e neoprene in modo da prevenire piaghe da decubito, quando il pinguino Lucas si alza e cammina.

Questa è stata un’opportunità straordinaria e siamo stati onorati di essere stati invitati ad assistere la squadra allo zoo di San Diego. Nel corso degli anni, abbiamo affrontato casi difficili come quello di Lucas, e ognuno è speciale e memorabile. Non ci abitueremo mai a vedere la vita di un animale migliorare drasticamente dopo aver utilizzato uno dei nostri ausili. Ci ispira e ci guida ogni giorno.

Ilaria Borghese, fondatrice e presidente di Thera-Paw

Lucas è un pinguino africano e questa specie ha avuto un grande calo demografico di recente. Inoltre, pare sia anche a rischio di estinzione. Ecco che è importante quindi riuscire a preservare tale specie.