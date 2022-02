Il Pinguino: il produttore descrive lo spin-off come una storia alla Scarface

Il produttore di The Batman, Dylan Clark, ha definito la serie TV spin-off dedicata al Pinguino come una storia alla Scarface.

Gli appassionati del cavaliere oscuro si stanno preparando all’uscita di The Batman che è ormai imminente, ma, è stato già messo in cantiere anche un altro progetto: stiamo parlando della serie TV sul Pinguino, che uno dei produttori ha definito come “una storia alla Scarface“.

Su SFX Magazine il produttore di The Batman, Dylan Clark, ha così definito il progetto sul Pinguino:

Stiamo curando questa serie TV con Colin Farrell nei panni di Oswald Cobblepot, che mostrerà l’ascesa di Oz, e sarà paragonabile ad una storia alla Scarface. Posso dire che è entusiasmante fare una cosa del genere, curandola come progetto a sé, ma è un qualcosa che parla del personaggio e del nostro stesso film. Quando le persone torneranno a guardare The Batman capiranno come alcune battute si riferiscano a tutta la storia precedente.

A produrre lo spin-off ci saranno lo stesso regista di The Batman, Matt Reeves, e Dylan Clark. A lavorare sulla produzione ci saranno Dylan Clark Productions, DC Entertainment e Warner Bros. Television.

Mentre per quanto riguarda The Batman, il lungometraggio è diretto da Matt Reeves ed ha come protagonista Robert Pattinson. L’uscita del film è prevista per il 3 marzo.