Offerte eBay: Nintendo Switch Lite giallo disponibile in super sconto

Le offerte di eBay permettono di mettere mano su Nintendo Switch Lite di colore giallo a un prezzo nettamente ridotto, considerando che non solo la console di Nintendo si presenta con una riduzione rispetto al totale, ma che fino alla giornata del 25 settembre 2022 risulta anche possibile utilizzare il nuovo coupon della piattaforma.

Attraverso il link che trovate qui di seguito potete quindi accedere alla pagina del prodotto al fine di procedere con l’acquisto, ricordandovi di utilizzare il coupon SETT22 per ottenere uno sconto del 15%, nel caso in cui non ne abbiate già fruito due volte sul vostro account.

Sfruttando il nuovo codice risulta possibile pagare il dispositivo in questione solamente 169,99€, con la spedizione che risulta gratuita e il reso che può essere effettuato entro un totale di 30 giorni, con spese a carico del venditore per il prodotto.

La nuova piattaforma di Nintendo, arrivata prima di Switch OLED, si presenta a un prezzo maggiormente contenuto per via dell’assenza di compatibilità con il dock, il che rende di conseguenza il dispositivo esclusivamente portatile, in quanto non è possibile sfruttare la sua feature di piattaforma ibrida collegandolo a un TV.

