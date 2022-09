iPhone 15 Ultra: sarà il più tecnologicamente avanzato di sempre e sostituirà la linea ‘Pro Max’

E se il nuovo brand Ultra non venisse utilizzato esclusivamente per i wearable? Secondo alcune nuove indiscrezioni, Apple starebbe lavorando ad un iPhone 15 Ultra. Ma a scanso di equivoci, il brand non verrebbe utilizzato per un quinto telefono, da affiancare ai quattro che già conosciamo.

Ve lo ricordate? Solamente poche ore dopo il lancio dei nuovi iPhone 14, il noto analista Ming-Chi Kuo aveva anticipato che la prossima generazione di iPhone presenterà differenze ancora più marcate tra i quattro modelli. Un trend inaugurato proprio dagli iPhone 14, con molte specifiche – dalla Isola dinamica al processore A16 Bionic – presenti esclusivamente sui modelli Pro e non anche sui due modelli essenziali.

Secondo Kuo, Apple intende spingere ancora di più in questa direzione, creando delle differenze anche tra iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max: quest’ultimo modello potrebbe non differenziarsi solo per lo schermo più grande, ma anche per altre caratteristiche e funzioni esclusive.

Proprio per rimarcare queste differenze, Apple sarebbe pronta a dire addio al branding ‘Pro Max’, che verrebbe sostituito dalla nuova linea ‘Ultra’.

L’iPhone 15 Ultra verrà presentato come “l’iPhone più tecnologicamente avanzato di sempre‘, in modo simile a quanto fatto con l’Apple Watch Ultra solamente pochi giorni fa. Chiaramente si tratta semplicemente di un rumor: gli iPhone 15 verranno presentati tra esattamente un anno e nel frattempo potrebbero cambiare molte cose.