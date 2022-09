Apple Watch Ultra ufficiale: il re degli smartwatch rugged? Prezzo, dimensioni e specifiche

L'Apple Watch Ultra è uno smartwatch rugged pensato per gli sport estremi, incluse le immersioni subacquee. Ha una cassa in titanio da 49mm e negli USA parte da 799$

Durante il keynote Far Out, Apple ha presentato il nuovo Apple Watch Ultra: è un wearable rugged dedicato agli amanti degli sport estremi e, più in generale, delle attività outdoor. Si distingue per le sue dimensioni notevolmente più generose, per un case estremamente resistente e per un ricco pacchetto di funzioni adatte a chi pratica sport.

La cassa da 49mm è realizzata in titanio. Siccome è pensato per l’attività sportiva, il nuovo wearable presenta un inedito pulsante fisico personalizzabile chiamato Action Button. Il nuovo Apple Watch Ultra può essere personalizzato per una grande varietà di sport estremi, tra cui l’alpinismo, le immersioni nell’oceano e le passeggiate nei sentieri di montagna. Ma non solo: una nuova modalità, chiamata Red mode, migliora la visibilità dello schermo in assenza di luce: pensate ad un’immersione nelle profondità del mare, ma anche alla speleologia. La luminosità di picco raggiunge i 2000 nits. Inoltre il design della corona e dei bottoni è stato studiato per consentirne l’utilizzo anche quando si indossano dei guanti.

Il dispositivo è equipaggiato con tre nuovi microfoni pensati per consentire telefonate chiare e senza interferenze acustiche anche nelle situazioni più estreme, ad esempio durante una tempesta o in condizioni di forte vento. Anche le casse sono state migliorate per facilitare l’ascolto delle notifiche in ogni condizione. Inoltre sarà possibile attivare una sirena da 86dB per notificare la propria posizione ai soccorsi in caso di pericolo.

L’Apple Watch Ultra dispone di un’autonomia di 36 ore con una singola ricarica, che salirà a 60 ore impostando un’apposita modalità per l’ottimizzazione della batteria che verrà rilasciata questo autunno con un nuovo update.

Tutti i modelli dell’Apple Watch Ultra saranno dotati di connettività cellulare. Niente versione con solo il GPS. Utilizza due frequenze di GPS: L1 ed L1. Una soluzione che rende le informazioni sulla posizione ancora più precise.

Negli USA l’Apple Watch Ultra parte da 799 dollari e i preordini apriranno tra poche ore, mente le prime spedizioni sono fissate per il 23 settembre. Saranno disponibili fin dal lancio anche diversi cinturini ottimizzati per alcuni sport specifici.