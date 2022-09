Starfield sarà caratterizzato da una grande varietà di ambientazioni, che vanno dalle grandi metropoli fino ad arrivare agli insediamenti minori. Lo ha confermato un ex sviluppatore di Bathesda che ha contribuito allo sviluppo del sistema di illuminazione di Starfield, Nate Purkeypile durante un’intervista rilasciata ai microfoni di PCGamesN.

Probabilmente per voi non sarà una sorpresa sapere che ci saranno molte ambientazioni di minore grandezza oltre alle grandi metropoli, come quasi sempre accade nei giochi Bethesda Games Studios”, ha spiegato Purkeypile, “le città principali sono significativamente più ampie e sviluppate rispetto alle altre.

Stando a quanto riferito da Purkeypile, Starfield sarà caratterizzato da una notevole varietà di ambientazioni, con nette differenze anche in termini di ampiezza. Le dichiarazioni dell’ex sviluppatore Bethesda confermano anche quanto dichiarato da Inon Zur, il compositore del gioco, che ha rivelato come Starfield sia un gioco enorme, oltre che molto profondo ed incentrato su tematiche esistenziali.

Come abbiamo visto, in Starfield ci saranno oltre 1000 pianeti da esplorare e 200 linee di dialogo. Il gioco includerà inoltre uno strutturato editor per i personaggi, che promette un’ampia libertà assoluta nella personalizzazione del nostro protagonista, con uno stratificato sistema di abilità e altre tecnologie da sviluppare.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Starfield sarà disponibile nei primi mesi del 2023 su PC e console Xbox. Sarà disponibile al lancio anche per gli abbonati all’Xbox Game Pass.

