Una Wii perfettamente funzionante, o quasi, ma grande come un portachiavi. Si chiama Nintendo Kawaii ed è una versione in miniatura della console che ha segnato un’epoca, vendendo oltre 100 milioni di unità in tutto il mondo.

Niente lettore per i dischi, ovviamente, ma in compenso riproduce i giochi della Nintendo in digitale e si può anche collegare ad un controller per GameCube. Non si tratta di un prodotto ufficiale di Nintendo, ma dell’ennesimo prodigio del modding. Il progetto è stato realizzato dai modder Wesk Mods e YveltalGriffin. I primi prototipi, venduti in quantità limitatissime, sono andari a ruba. La buona notizia è che la Nintendo Kawaii potrebbe tornare presto disponibile — e questa volta in quantità sufficienti ad accontentare tutti.

Nintendo Kawaii: la Wii diventa un portachiavi

Denominata Nintendo Kawaii, questa versione in miniatura della console è grande quanto un portachiavi e riesce comunque a far girare i giochi dell’epoca Wii. La console mantiene una funzionalità di base nonostante le dimensioni ridotte, e presenta un corpo in alluminio fresato a CNC. I connettori magnetici sono utilizzati per l’alimentazione, il supporto AV e i controller. Una volta collegata ad un dock personalizzato, è possibile utilizzare fino a quattro controller Gamecube, essenziali per giochi come Super Smash Bros.

Purtroppo la Kawaii non supporta il Wii mote. In altre parole: è possibile giocare esclusivamente ai titoli che supportano i normali controller. I creatori di questa console minuscola hanno inizialmente messo in vendita 30 unità al prezzo di $55, che sono andate esaurite quasi immediatamente. Questo primo lotto era destinato a testare il mercato, in vista del lancio ufficiale previsto per il futuro.

La sfida per creare la Wii più piccola di sempre

Precedentemente, un altro modder aveva ridotto la Wii alle dimensioni di un mazzo di carte, ma la Nintendo Kawaii rappresenta un ulteriore passo avanti nella miniaturizzazione delle console. Misura appena 60x60mm. E sì, è realmente anche un portachiavi.

Arrivare a questo risultato non è stato affatto semplice. La realizzazione della Nintendo Kawaii è stata una vera sfida di ingegneria. Basti pensare che è stato necessario un sistema di raffreddamento passivo, non essendo stato possibile installare una ventola.