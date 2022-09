“Il successo di TikTok? Possibile grazie ai miliardi spesi”, dice (con un po’ di invidia) il CEO di Snap

TikTok è arrivato quasi all’improvviso ed ha sbaragliato le già affermate piattaforme di colossi del tech del calibro di Facebook e Google. Come è potuto accadere? Evan Spiegel, il N.1 di Snap, si è fatto un’idea molto precisa: è merito dei soldi. I tantissimi soldi che ByteDance ha speso per investire in una rapida e feroce espansione.

Spiegel ne ha parlato recentemente durante un intervento presso la Code Conference, evento annuale dedicato alla tecnologia di Vox Media.

La ragione che ha permesso a TikTok di essere un competitor così micidiale per le aziende americane, ma anche nel resto del mondo, poggia interamente nell’enorme scala degli investimenti sostenuti dal social. Nessuno negli USA aveva anticipato i livelli di investimenti che ByteDance è stata in grado di sostenere negli USA e, ovviamente, anche in Europa. Non era semplicemente possibile immaginarlo – nessun’altra startup potrebbe permettersi di investire miliardi e miliardi e ancora altri miliardi di dollari in una strategia di acquisizione utenti così serrata

ha raccontato, per poi aggiungere che nessuno prima di ByteDance aveva tentato qualcosa di simile.

È una strategia completamente diversa da quella di qualsiasi altra azienda tecnologica, perché non si è veramente trattato di puntare sull’innovazione, ma piuttosto di sussidiare l’acquisizione di nuovi utenti su larghissima scala

Nel frattempo Snap non se la sta passando benissimo. L’azienda è stata costretta ad annunciare il licenziamento di circa un quinto della sua forza lavoro, inoltre sono stati cancellati anche diversi progetti speciali, tra cui lo sviluppo di un piccolo drone per i selfie.