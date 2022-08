Snapchat non produrrà più i suoi mini-droni per i selfie

A meno di quattro mesi dalla sua presentazione, Snapchat ha annunciato che non continuerà a produrre nuovi modelli del drone per i selfie 'Pixy'.

Snap non venderà più droni. Ad aprile l’azienda aveva presentato un piccolo drone portatile chiamato Pixy, idealmente avrebbe dovuto fornire agli utenti un nuovo simpatico modo per scattarsi i selfie – e non solo.

In questi giorni, il CEO di Snap, Evan Spiegel, ha annunciato che l’azienda intende concentrarsi su altri progetti e, in altre parole, i prodotti più peculiari come i droni Pixy verranno accantonati. “Abbiamo la necessità di rivedere le nostre priorità”, ha aggiunto il CEO. Tradotto: Snap è un social network ed è bene che si concentri sulle cose che tipicamente fa… un social network. I droni sono esclusi dalla lista.

Snap, come molte altre aziende tech, è in profonda difficoltà. A luglio, dopo la pubblicazione dei risultati finanziari raggiunti durante l’ultimo trimestre, le azioni di Snap hanno perso oltre il 40% del loro valore. Dall’inizio dell’anno Snap ha perso oltre il 70% del suo valore in borsa. Insomma, una debacle.

Spiegel ha confermato che il Pixy non verrà rimosso dalla vendita. Il drone è prodotto in quantità limitate e viene venduto ad un prezzo di 230$. Rimarrà disponibile fino ad esaurimento scorte, dopo di che verosimilmente non verrà più riproposto. Non nell’immediato almeno.