HarmonyOS 3: ecco i primi smartphone Huawei che si aggiorneranno

All'evento di lancio della serie Huawei Mate 50, la società ha anche rilasciato altri dispositivi come la versione con cinturino in titanio Huawei Watch GT 3 Pro.

Durante l’evento di Huawei per il lancio del Mate 50, l’azienda ha presentato altri dispositivi, insieme al nuovo software HarmonyOS 3.0. Secondo la società, al momento, 31 dispositivi sono in fase di beta test pubblico di questo sistema.

Per il 4° trimestre 2022 si parla della serie Huawei P40, Huawei Mate 30 serie, e per il primo semestre del 2023 di Huawei serie P30, Huawei Mate 20 serie, ecc. È stata aperta la prima beta pubblica e sono arrivati gli aggiornamenti per i primi utenti di Huawei HarmonyOS 3, inoltre, è stato confermato quali dispositivi si presteranno per l’update in anteprima:

Huawei Mate X, P40 4G/5G, P40 Pro ,P40 Pro+, Compagno 30 4G/5G, Mate 30 Pro 4G/5G, Huawei Mate 30 RS Porsche Design, Mate 30E Pro 5G,, Huawei Nova 10, new 10 pro, new 9, Huawei Nova 9 Pro.

Huawei trasmetterà la versione beta in agli utenti che hanno “approvato” in base all’esperienza del prodotto e ai progressi nell’ottimizzazione della versione. La prima carrellata di 2.000 utenti che hanno superato la revisione riceverà la versione a metà settembre. Per gli altri, Huawei esaminerà gradualmente la versione, invierà i progressi agli utenti che ricevono la notifica di “approvazione” e questa versione sarà completata entro la fine di settembre.

Se si soddisfano i requisiti di reclutamento per l’aggiornamento della versione beta/beta pubblica di HarmonyOS 3, ci si può registrare tramite la pagina dell’aggiornamento. In alternativa, si può accedere alla registrazione tramite l’App “My Huawei / Member Center” App-Home-Upgrade Early adopters.