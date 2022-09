Colazione: saltarla può causare problemi ai bambini

È importante fare colazione tutte le mattine con mamma e papà. Per i bambini è veramente essenziale, perché dà benefici alla loro salute fisica e psichica.

07—Set—2022 / 11:30 AM

La colazione è il pasto più importante e un nuovo studio spagnolo dichiara come sia essenziale che i bambini facciano colazione al mattino. Inoltre, è importante sapere cosa mangiano e dove.

I risultati dello studio hanno sottolineato come le carni lavorate siano sintomo di maggior rischio verso problemi comportamentali. Dall’altra invece cereali e latticini riducono l’insorgere di tale problema. Per rilevare i dati sullo studio effettuato si sono presi in esame 4mila genitori di figli con età tra i 4 e i 14 anni.

Un modo per sapere la salute e le abitudini alimentari a colazione dei loro figli. Sono state quindi raccolte informazioni su umore, ansia e autostima e su cosa mangiano i loro bambini a colazione e dove lo consumano. Fare la colazione a casa può rivelarsi più sano e dare ai figli la possibilità di svegliarsi e relazionarsi con la famiglia.

Gli studiosi suggeriscono di consumare alimenti che danno meno problemi comportamentali: caffè, tè, latte, cioccolato, yogurt, cereali, dolci. Se si assumono invece cibi con tante proteine come uova, prosciutto e formaggio, allora i disagi mentali possono aumentare.

Saltare la colazione o fare colazione fuori casa è associato a una maggiore probabilità di problemi comportamentali psicosociali nei bambini e negli adolescenti. I nostri studi rafforzano la necessità di promuovere non solo la colazione come parte di uno stile di vita sano, ma anche che dovrebbe essere consumata a casa. Per prevenire problemi di salute psicosociale, una colazione che includa latticini e/o cereali e riduca al minimo alcuni alimenti animali ricchi di grassi saturi/colesterolo, potrebbe aiutare a ridurre i problemi di salute psicosociale nei giovani.

dottor Jose Francisco Lopez-Gil, professore all’Università di Castilla-La Mancha a Cuenca, in Spagna, e primo autore della ricerca