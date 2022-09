Android 13 renderà un po’ più facile separare il lavoro dalla vita privata

Sarà possibile creare due profili all'interno dello stesso smartphone: uno per lo svago e la vita privata, l'altro per tutto ciò che concerne il lavoro.

Android 13 sta per introdurre una nuova funzione pensate per migliorare il bilanciamento tra vita privata e lavoro, quando si usa lo stesso telefono per entrambe le cose. La funzione, in altre parole, è pensata per chi non ha un telefono aziendale, o comunque un secondo dispositivo per gestire esclusivamente le attività lavorative.

Si tratta di una modifica della funzione ‘Profilo lavoro‘ annunciata un anno fa. Impostando un profilo di lavoro, l’utente potrà separare i dati, in modo da non confondere dati personali con quelli di lavoro. La scelta di quale profilo utilizzare andrà fatta ogni volta che si apre una applicazione. Prendiamo per esempio YouTube: l’utente potrà avere una cronologia dei video visualizzati dedicati al lavoro – ad esempio corsi professionali o lezioni di vario tipo – che sarà separata dai contenuti visti fuori dall’orario di lavoro.

Vale la stessa cosa per la galleria del telefono: sarà possibile separare le foto e i video scattati nel tempo libero dai contenuti che invece servono per lavoro.

Selezionare un profilo oppure l’altro avrà delle conseguenze anche sul correttore di Google, che si asterrà dal suggerire parole e termini propri dello ‘slang lavorativo’ (molto comune in America) quando si sta utilizzando il dispositivo usando la modalità personale.

Google sta anche lavorando a nuove funzioni per la privacy, come una funzione che consente di criptare il traffico dati quando si sta utilizzando un Wi-Fi aziendale.