Silent Hill: spuntano immagini di Project Sakura, una presunta demo per PS5

Continuano a piovere indiscrezioni e leak su Silent Hill. Dopo la pubblicazione di alcuni screen riferiti al presunto remake di Silent Hill 2, emergono nuove immagini di quello che viene definito come Project Sakura, ossia una sorta di demo per PS5 del nuovo capitolo di Silent Hill. In realtà, alcune di queste immagini non sono del tutto nuove, ma adesso è possibile visionarle in maniera più dettagliata. Le trovate riportate nel tweet qui sotto:

Stando a quanto riportato nella scheda, Project Sakura dovrebbe essere una sorta di demo giocabile in stile P.T per PlayStation 5 e sviluppata da un team giapponese ancora non noto. L’uscita era inizialmente prevista per il 2021 ed è stata come si può notare dalla descrizione rimandata a data da destinarsi. A questo punto non escluso che sia previsto un annuncio ufficiale nel corso del TGS 2022, visto che Konami ha di fatto confermato che svelerà proprio in quell’occasione il ritorno di una serie molto amata.

Esattamente come accaduto per le immagini di Silent Hill 2 Remake, sulla questione è intervenuto anche l’insider Dusk Golem, che ha confermato la veridicità del materiale trapelato. Secondo gli ultimi rumor, ci sarebbero più progetti in sviluppo legati alla celebre serie horror che comprendono il remake di Silent Hill 2, un nuovo capitolo della serie e vari progetti minori in collaborazione con team indie per vari capitoli brevi legati a Silent Hill.