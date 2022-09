Silent Hill 2 Remake: spuntano le prime immagini, annuncio in arrivo?

Questa mattina sono spuntate in rete alcune immagini che confermerebbero l’esistenza del presunto Silent Hill 2 Remake sviluppato da Bloober Team. Gli schreenshot, che potete visionare qui sotto, sono stati diffusi su Twitter da un leaker noto come Andrew Marmo e mostrano alcuni momenti di gameplay.

Supposedly more images of this remake: Credit @alej135 pic.twitter.com/mifC9ucJ4D — Andrew Marmo (@the_marmolade) September 4, 2022

Stando a quanto riportato da Dusk Golem, leaker che negli scorsi mesi diffuse alcuni screenshot di una presunta build di un nuovo progetto legato alla serie, le immagini sarebbero reali ma non rappresentative del prodotto finale. Sembrerebbe infatti che queste immagini siano tratte da una demo creata da Bloober Team per mostrare a Konami l’idea iniziale per il remake di Silent Hill 2.

Purtroppo al momento è difficile riuscire a visionare il materiale pubblicato nel dettaglio, in quanto le immagini postate sono in bassa risoluzione, ma se le indiscrezioni fossero confermate vorrebbe dire che un reveal di Konami e Bloober Team potrebbe essere davvero in arrivo nei prossimi giorni.

In queste ultime settimane, Konami ha confermato che tornerà al Tokyo Game Show per svelare il ritorno di un’IP molto amata. Difficile pensare però che si tratti proprio di Silent Hill: un annuncio di tale peso potrebbe trovare spazio in appuntamenti più di rilievo. Ormai è risaputo che la manifestazione giapponese non ha più l’importanza mediatica di una volta e di conseguenza dunque potrebbe non rappresentare la vetrina più adatta per svelare l’atteso ritorno del celebre franchise horror. In ogni caso tenete presente che siamo nel campo delle speculazioni, quindi prendete il tutto con le pinze.