Sarà possibile acquistare gli iPhone 14 in abbonamento e in bundle con Apple One?

Come anticipato da alcuni vecchi rumor, Apple starebbe da tempo valutando di offrire la possibilità di acquistare i nuovi iPhone in abbonamento. Fondamentalmente si tratterebbe di una sottoscrizione mensile che, assieme ai diversi telefoni, includerebbe anche l’accesso all’abbonamento Apple One — che include Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade, iCloud e molto altro.

Secondo il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, è praticamente certo che Apple voglia lanciare il servizio nel 2022. Non è invece chiarissimo se l’abbonamento verrà o meno presentato domani, in occasione del keynote di presentazione dei nuovi iPhone 14. Ancora più incerto è se un simile servizio verrà introdotto anche in Italia fin da subito. Su questo, francamente, abbiamo qualche dubbio – ma chissà.

Apple in alcuni paesi offre già l’iPhone Upgrade Program, che consente di acquistare in leasing gli smartphone dell’azienda, potendo passare al modello successivo di anno in anno. Il costo di questo servizio parte da 35,33 dollari, ed è verosimile che il nuovo bundle che includerebbe anche Apple One costerebbe di più. Anche su questo non ci sono certezze: quanto di più? 44.9$ al mese? 60$? Forse lo scopriremo domani. Vale la pena di precisare che l’iPhone Upgrade Program al momento non è disponibile in Italia.

Nel frattempo vi rimandiamo al nostro recap con tutte le novità attese durante il keynote di domani sera.