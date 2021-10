Apple One Premier arriva anche in Italia: prezzo e servizi inclusi

Arriva anche in Italia Apple One Premier, un unico abbonamento per avere (quasi) tutti i servizi di Apple. Il debutto è fissato per il prossimo 3 novembre

L’abbonamento Apple One Premier arriva, finalmente, anche in Italia. Il debutto è previsto per il prossimo 3 novembre. L’abbonamento offre l’accesso ad Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+ e 2TB di archiviazione ad iCloud+. Praticamente tutti i servizi in abbonamento di Apple, tranne Apple News+ che in Italia è assente.

A partire dal 3 novembre Apple One Premier debutterà in 17 paesi: Austria, Brasile, Colombia, Francia, Germania, Indonesia, Irlanda, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Portogallo, Russia, Arabia Saudita, Spagna, Svizzera e Emirati Arabi Uniti.

Il 3 novembre coincide con il debutto in Italia di Apple Fitness+, servizio in abbonamento che offre l’accesso ad un ricco catalogo di corsi, podcast e schede di allenamento per diverse discipline sportive. Il servizio è estremamente integrato con Apple Watch.

Apple One Premier verrà proposto in Italia ad un prezzo di 28,95 euro. Il piano, come Apple Family, può essere condiviso con altri membri della famiglia. Nello specifico, il nuovo abbonamento può essere condiviso con sei altri membri del nucleo familiare.

Apple One rende più facile che mai accedere ai servizi Apple in abbonamento, inclusi Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud e altri. Con Apple One, puoi accedere al meglio dell’intrattenimento Apple su tutti i tuoi dispositivi preferiti con un unico semplice abbonamento

ha dichiarato Eddy Cue, Senior Vice President Internet Software and Services di Apple.