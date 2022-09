iPhone 14: cosa si dice sui nuovi smartphone a pochissimi giorni dal lancio

Tra pochissimi giorni - mercoledì 7 settembre - si terrà l'attesissimo evento Far Out, keynote di Apple dedicato ai nuovi iPhone 14 (e non solo).

Tra pochissimi giorni – mercoledì 7 settembre – si terrà l’attesissimo evento Far Out, keynote di Apple dedicato ai nuovi prodotti di punta dell’azienda, tra cui i nuovi iPhone 14. Saranno quattro in totale, ma quest’anno il modello Mini verrà sostituito da un modello base con schermo di dimensioni identiche a quello del Pro Max.

Come spesso accade, anche quest’ultima valanga di indiscrezioni e anticipazioni ci arriva da Mark Gurman, giornalista di Bloomberg e esperto retroscenista del mondo della mela morsicata.

Secondo Gurman, i protagonisti dell’evento saranno i nuovi dispositivi Pro, dal momento che saranno rispettivamente gli iPhone 14 Pro e l’Apple Watch Pro ad introdurre il maggior numero di novità. Le controparti ‘essenziali’ verranno invece presentati più sbrigativamente.

Andiamo con ordine. Come anticipato, i nuovi iPhone saranno quattro. Addio alla serie Mini, sostituita dai nuovi iPhone 14 Plus: stesse specifiche del 14 ma display da ben 6,7 pollici, la stessa diagonale dei Pro Max.

Gli iPhone 14 e 14 Plus monteranno il SoC Apple A15 Bionic, cioè lo stesso chip degli iPhone 13 Pro e Pro Max. Al contrario, gli iPhone 14 Pro e Pro Max saranno equipaggiati con il nuovo e più potente Apple A16 Bionic.

I nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max diranno addio al vecchio notch, sostituito da una soluzione a pillola affiancata da un foto: ospiteranno, rispettivamente, i sensori del Face ID e la selfie cam. Come ampiamente anticipato da numerosi rumor, i modelli Pro introdurranno per la prima volta su un telefono della Apple la modalità always on display – resa possibile dai nuovi schermi con refresh variabile in grado di raggiungere valori particolarmente bassi. Inoltre disporranno anche di una nuova fotocamera principale da 48MP con un inedito meccanismo di messa a fuoco.

A tutto questo – già più e più volte discusso in passato – si aggiunge un’importante novità che riguarda le batterie: i nuovi iPhone 14 Pro saranno leggermente più spessi, in modo da ospitare una batteria che dovrebbe offrire un’autonomia superiore a quella della precedente generazione.

Non resta che aspettare il 7 settembre per conoscere finalmente tutti i dettagli dei nuovi smartphone della Apple.