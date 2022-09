Samsung Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3 pronti ad aggiornarsi con la nuova One UI

Sono in arrivo da parte di Samsung, nuovi aggiornamenti per i "vecchi" dispositivi Flip e Fold della serie 3, quindi nel caso ne possediate uno, prestate attenzione.

Le generazioni precedenti di telefoni pieghevoli e smartwatch Samsung potranno presto aggiornare alle ultime versioni di One UI, garantendo nuove funzionalità come gesti multitasking, ottimizzazioni per dispositivi con schermi di grandi dimensioni, miglioramenti delle app proprietari e una barra delle applicazioni simile a un PC per i telefoni e nuovi quadranti e personalizzazioni per gli smartwatch Galaxy.

La One UI 4.1.1 di Samsung è basata su Android 12L ed è apparsa per la prima volta su dispositivi come il Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4. Samsung ha già iniziato a distribuire l’aggiornamento dell’interfaccia utente 4.1.1 a livello globale su Galaxy Z Fold 3 e Dispositivi Galaxy Z Flip 3, che dovrebbero raggiungere tutti gli utenti entro i prossimi giorni.

È stato anche confermato che Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold riceveranno l’aggiornamento One UI 4.1.1 da Samsung a un certo punto, sebbene non sia stata fornita alcuna sequenza temporale.

Presto si potrà fare di più con il Samsung Galaxy Z Flip 3 senza nemmeno doverlo aprire, infatti gli utenti di questi telefoni pieghevoli potranno usufruire di funzionalità come la barra delle applicazioni che consente di passare rapidamente da un’applicazione all’altra e le app trascina e rilascia per creare una vista divisa.