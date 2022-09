Offerte eBay: Xbox Series S a un prezzo stracciato con il nuovo coupon

Sfruttando le offerte di eBay risulta possibile mettere mano su una Xbox Series S fruendo di un prezzo che risulta a dir poco ottimo, considerando infatti che non solo la nota piattaforma da gioco si presenta con un corposo sconto, ma che è anche disponibile il nuovo codice di settembre SETT22 utile per ottenere un’ulteriore riduzione del totale del 15%.

La nuova offerta di settembre, disponibile solamente fino alla giornata del 25, può essere utilizzata un massimo di sole due volte per ogni account, e in questo caso può essere ottima per abbassare ulteriormente il prezzo a cui Xbox Series S viene venduta.

Attraverso il link che trovate qui di seguito potrete infatti mettere mano sulla piattaforma da gioco per soli 227,71€, di sicuro una cifra ben diversa dai 300€ a cui generalmente il gioiellino di casa Microsoft viene proposto, e che rende di conseguenza l’acquisto particolarmente vantaggioso.

Parliamo di una console arrivata insieme all’ammiraglia Xbox Series X che è in grado di permettere di fruire di tutti i titoli old-gen e next-gen disponibili per il mondo Xbox, con anche la possibilità di fruire degli ottimi servizi proposti dal colosso, come Xbox Game Pass.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.