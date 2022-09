Globicefali: avvistamento in Liguria a 10 miglia dalla costa

Un avvistamento davvero unico per i whale watcher della motovane Corsara. Si tratta dei globicefali a sole 10 miglia dalla costa di Andora, in provincia di Savona, in Liguria. Erano attesi da un anno e finalmente sono arrivati. L’avvistamento è stato fatto dai whale watcher della motovane Corsara che salpa da Andora di proprietà della compagnia Golfo Paradiso.

I globicefali sono cetacei odontoceti lunghi fino a 6 metri per 2 tonnellate. Il loro segno distintivo sono le pinne dorsali arcuate all’indietro. Hanno un carattere curioso e socievole. Il gruppo avvistato era composto da maschi, femmine, cuccioli e adulti.

Di norma i globicefali vivono in acque pelagiche ad almeno 25 e 30 miglia dalla costa non credevamo, quindi, ai nostri occhi quando da lontano abbiamo avvistato le grandi pinne nere e i tipici testoni tondeggianti. Gli animali erano fermi in superficie e li abbiamo avvicinati lentamente per non disturbarli finché sono stati loro a raggiungerci incuriositi. L’incontro con i globicefali è unico perché a differenza di altri cetacei come balene e delfini, questi mammiferi marini di giorno restano in superficie a riposare e non hanno alcuna fretta di immergersi in presenza di barche, e anzi restano in compagnia di teleobiettivi e sguardi entusiasti anche per ore. Vengono chiamati anche “pilote whale”, il loro nome inglese che si riferisce al comportamento gregario del gruppo di seguire le indicazioni del capofila-pilota. Mentre eravamo attorniati da un gruppo di maschi adulti, femmine e cuccioli che succhiavano il latte dalle madri, il maschio alfa osservava il branco da lontano, pronto a emettere il solo suono di riconoscimento per richiamare i compagni in un attimo in caso di precipito pericolo.