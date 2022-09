Squalo verdesca: avvistamento a Napoli

Nel luogo esatto del primo insediamento dell’antica Napoli è stato avvistato un giovane squalo verdesca. È stato visto nuotare non lontano dal Castel dell’Ovo e dal borgo dei pescatori Santa Lucia. L’avvistamento ha creato scompiglio fra i bagnanti.

Gaetano De Luca, l’avvistatore, racconta a Kodami:

È stato molto emozionante. Per me è stato il primo incontro con un piccolo squalo, di circa 70 centimetri di lunghezza. Frequentando il mare è facile incontrare molte creature marine, mi era già capitato di imbattermi in pesci serra e polpi anche di grandi dimensioni ma non avevo mai visto una verdesca. Nonostante in quel momento ci fossero tante persone che conoscono il mare, come me anche i pescatori del porticciolo non ne avevano mai visto uno.