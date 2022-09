Le serie tv di settembre

Se l’estate 2022 ha portato con se tante, forse troppe, serie tv, l’autunno 2022 non sarà da meno. A settembre debutteranno sulla varie piattaforme streaming alcune delle serie più attese dell’anno. Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è senza dubbio la serie che attirerà l’attenzione del maggior numero di spettatori nel mese di settembre. Non sottovalutiamo però la quinta e attesa stagione di Cobra Kai, così come l’esordio di Andor su Disney+.

Da grandi ritorni in nuove vesti fino a nuove stagioni di show consolidati ecco le serie tv in uscita a settembre 2022.

SKAM Italia S.5, 1 settembre Netflix

Il primo settembre approda su Netflix la tanto attesa quinta stagione di SKAM Italia, serie drammatica tutta italiana di Netflix. La serie è in realtà un adattamento dell’omonima serie norvegese Skam, lo show narra le vicende di un gruppo di teenager della capitale, affrontando temi importanti come l’identità sessuale, abusi, religione e altre problematiche che quotidianamente incidono sulla vita degli adolescenti.

I protagonisti dello show sono: Martino (Federico Cesari), Niccolò (Rocco Fasano), Eva (Ludovica Martino), Sana (Beatrice Bruschi) Giovanni (Ludovico Tersigni), Silvia (Greta Ragusa), Federica (Martina Lelio), Elia (Francesco Centorame), Luchino (Nicholas Zerbini), Filippo (Pietro Turano), Edoardo (Giancarlo Commare) e Malik (El Mehdi Meskar).

Netflix conferma per questa nuova stagione il ritorno di tutti questi personaggi tranne quello di Benedetta Gargari (Eleonora). Al cast confermato si aggiungono Lea Gavino, nei panni di Viola, e Nicole Rossi che interpreterà Asia.

Il vero protagonista di SKAM Italia 5 sarà Elia, interpretato da Francesco Centorame.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Poter, 2 settembre Amazon Prime Video

Finalmente il 2 settembre debutterà su Amazon Prime Video l’attesissima prima stagione della serie ambientata nello stesso universo della trilogia cinematografica Il Signore degli Anelli.

Per i fan dei romanzi o dei film di Peter Jackson la serie non avrà di certo bisogno di presentazioni ma un breve ripassino del contesto e degli interpreti coinvolti non ha mai fatto male a nessuno.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere porta sugli schermi per la prima volta le leggende eroiche della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo dramma epico è ambientato migliaia di anni prima degli eventi de ‘Lo Hobbit’ e ‘Il Signore degli Anelli’ di J.R.R. Tolkien, e riporterà gli spettatori a un’era in cui furono forgiati grandi poteri, dove i regni raggiunsero la gloria e caddero in rovina, dove eroi improbabili furono messi alla prova, dove la speranza appesa ai fili più sottili e il più grande cattivo mai è uscito dalla penna di Tolkien minacciò di portare tutto il mondo nell’oscurità.

Iniziata in un periodo di relativa pace, la serie segue un cast corale di personaggi, sia familiari che nuovi, mentre affrontano il tanto temuto risorgere del male nella Terra di Mezzo. Dalle profondità più oscure delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale degli elfi Lindon, al regno mozzafiato di Númenor, fino agli angoli più remoti della mappa, questi regni e personaggi creeranno un’eredità che sopravviverà molto tempo dopo essersene andati.

Tra i nuovi interpreti coinvolti nel progetto ci sarà Charles Edwards (già visto in The Crown), l’attore vestirà i panni di Celebrimbor, un elfo le cui abilità verranno utilizzate per creare gli anelli del potere; tra gli altri character rivelati ci sono anche i Pelopiedi, creature precursori de Lo Hobbit, e tra questi ci saranno Dylan Smith (Maze Runner: The Death Cure) e Sara Zwangobani (The Starter Wife) che vestiranno i panni di Largo e Marigold Brandyfoot, mentre Megan Richards (Wanderlust) farà Poppy Proudfellow; infine ci sarà anche Sir Lenny Henry come Sadoc Burrows.

Harry Palmer – Il caso Ipcress, 7 settembre Sky o Now Tv

Dal bestseller di Len Deighton “La pratica Ipcress”, debutterà il 7 settembre su Sky e in streaming solo su NOW Harry Palmer – The Ipcress File.

La serie, un avvincente spy thriller britannico con Joe Cole (Gangs of London, Peaky Blinders) protagonista, racconta di un ex contrabbandiere e giovane spia che si ritrova al centro di una pericolosa missione sotto copertura nella Berlino della Guerra Fredda. La serie andrà in onda dal 7 settembre ogni mercoledì su Sky Atlantic con due episodi a settimana, sarà ovviamente disponibile in streaming su NOW e anche on demand.

Trasposto in tv da John Hodge, autore di Trainspotting, il romanzo del 1962 (già adattato da un celebre film con Michael Caine) fa da base di partenza per un’elegante spy story in sei episodi diretti da James Watkins. Stellare il cast: oltre a Joe Cole nei panni della spia del titolo, fra gli altri Tom Hollander e Lucy Boynton.

Giovane, intelligente e capace, a Berlino durante gli anni ’60 il sergente britannico Harry Palmer (Joe Cole) ha delle attività collaterali che lo mettono nei guai con la legge per crimini che potrebbero portarlo in carcere. Un agente dei servizi segreti britannici, notandone il potenziale e la rete che ha saputo costruire in città, gli offre però un modo per evitare la prigione: diventare una spia, entrando così a far parte del WOOC(P), una piccola ma importante unità che si occupa di sicurezza. Da Berlino a Londra, da Beirut al Pacifico, Harry si imbarcherà così nella sua prima missione sotto copertura, fra scienziati nucleari rapiti, lavaggi del cervello, tradimenti, colpi di scena e una imprudente storia d’amore.

Wedding Season – Finché morte non li separi, 8 settembre Disney+

Disney+ in occasione del Disney+ Day lancerà in streaming la sua prima serie originale britannica. Si tratta di Wedding Season, commedia romantica d’azione che debutterà in esclusiva sulla piattaforma streaming giovedì 8 settembre.

La coinvolgente serie racconta la storia di Katie e Stefan che si innamorano l’una dell’altro durante un matrimonio e iniziano una relazione, nonostante Katie abbia già un fidanzato. Due mesi dopo, al matrimonio di Katie, il suo nuovo marito e tutta la sua famiglia vengono assassinati. La polizia pensa che sia stato Stefan. Stefan pensa che sia stata Katie. E nessuno sa con certezza quale sia la verità…

La serie è un viaggio ricco di azione attraverso il Regno Unito e gli Stati Uniti, mentre Katie e Stefan si danno alla fuga, cercando di dimostrare la loro innocenza.

Wedding Season è interpretato da Rosa Salazar e Gavin Drea, con Jade Harrison, Jamie Michie, Callie Cooke, Bhav Joshi, Ioanna Kimbrook e Omar Baroud.

La serie è scritta da Oliver Lyttelton (Cheaters – Tradimenti), talento emergente della sceneggiatura, e diretta da George Kane (Crashing). Prodotta da Dancing Ledge Productions (The Responder, The Salisbury Poisonings, The New Pope), dagli executive producer Chris Carey, Laurence Bowen e Toby Bruce, e da Jax Media (Russian Doll, Emily in Paris), dagli executive producer Brooke Posch, Lilly Burns e Tony Hernandez, con Johanna Devereaux di Disney+.

Mike, 8 settembre Disney+

Sempre in occasione del Disney+ Day arriverà su Disney+ Mike, la serie TV dedicata a Mike Tyson.

Dal creatore/sceneggiatore Steven Rogers insieme al team dietro Tonya e dalla showrunner Karin Gist, executive producer di Our Kind of People, Mike esplora la frenetica e controversa storia di Mike Tyson. La serie evento composta da otto episodi racconta i tumultuosi alti e bassi della carriera pugilistica e della vita personale di Tyson, da atleta amato in tutto il mondo a emarginato e viceversa. Concentrandosi su Mike Tyson, la serie esamina questioni legate alla razza e alla classe in America, la fama e il potere dei media, la misoginia, il divario sociale, la promessa del sogno americano e, infine, il ruolo dell’opinione pubblica nel plasmare la storia di Mike.

Mike è interpretato da Trevante Rhodes e Russell Hornsby, con guest star come Harvey Keitel, Laura Harrier, Li Eubanks, Olunike Adeliyi e B.J. Minor.

Cobra Kai S.5, 9 settembre Netflix

L’attesissima quita stagione di Cobra Kai esordirà su Netflix il prossimo 9 settembre.

Cobra Kai è una serie ambientata trent’anni dopo quanto accaduto al torneo di karate di All Valley del 1984 e racconta il proseguimento del conflitto ineluttabile tra Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka).

Nella quarta stagione i dojo Miyagi-Do e Eagle Fang uniscono le forze per battere Cobra Kai al torneo di karate di All Valley degli under 18. Chi perderà dovrà appendere il gi al chiodo. Samantha e Miguel cercano di difendere l’alleanza tra i dojo, mentre Robby punta tutto su Cobra Kai: il destino della Valley non è mai stato così in bilico. A quali assi nella manica ricorrerà Kreese? Riusciranno Daniel e Johnny a seppellire i loro dissidi ultradecennali per battere Kreese? O sarà invece Cobra Kai a diventare il punto di riferimento del karate in tutta l’area?

Fate: The Winx Saga S.2, 16 settembre Netflix

Netflix durante l’evento del mese di giugno denominato Geeked Week ha rivelato che la seconda stagione di Fate: The Winx Saga debutterà in streaming il prossimo 16 settembre.

Fate: The Winx Saga: Season 2 racconta il viaggio di formazione di cinque fate che frequentano Alfea, un collegio magico dell’Oltre Mondo dove apprendono a gestire i loro poteri, districandosi tra amori, rivalità e i mostri che le minacciano. Ideata da Brian Young (The Vampire Diaries), la serie è una rivisitazione live-action del cartone animato italiano Winx Club firmato da Iginio Straffi.

Nella nuova stagione farà il suo esordio Paulina Chavez nei panni di Flora, la cugina di Terra. Inoltre vedremo per la primo volta nella serie anche Éanna Hardwicke (Normal People) che interpreterà un personaggio chiamato Sebastian, e Brandon Grace che sarà Grey.

Confermati gli altri membri del cast già presenti dalla prima stagione: Abigail Cowen (Bloom), Hannah van der Westhuysen (Stella), Precious Mustapha (Aisha), Eliot Salt (Terra), Elisha Applebaum (Musa), Sadie Soverall (Beatrix), Freddie Thorp (Riven), Danny Griffin (Sky), Theo Graham (Dane), Jacob Dudman (Sam), Ken Duken (Andreas) e Rob James Collier (Silva).

Andor, 21 settembre Disney+

La nuova serie tv ambientata nella galassia lontana lontana debutterà su Disney+ il 21 settembre dopo essere stata rinviata. Originariamente Andor avrebbe dovuto fare il suo esordio il 31 agosto, solo poco prima della data fissata Disney ha deciso di rinviarla al 21 settembre.

Lo show sarà un prequel rispetto al film Rogue One: A Star Wars Story.

Andor esplorerà una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor che lo porterà a scoprire come può fare la differenza. La serie racconterà la storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle.

Diego Luna torna nei panni di Cassian Andor, affiancato da Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller e Fiona Shaw. Gli executive producer sono Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna e Michelle Rejwan. Tony Gilroy è il creatore e showrunner.

The Bad Batch S.2, 28 settembre Disney+

Star Wars: The Bad Batch 2, nuova stagione del serial animato, debutterà il prossimo 28 settembre in esclusiva su Disney+.

La seconda stagione di Star Wars: The Bad Batch è composta da 16 episodi.

Sono passati mesi dagli eventi di Kamino e i membri della Bad Batch continuano il loro viaggio nell’Impero dopo la caduta della Repubblica. Incroceranno amici e nemici, sia nuovi che già conosciuti, e affronteranno una serie di emozionanti missioni mercenarie che li porteranno in luoghi nuovi e inaspettati.

Il cast vocale e produttivo dello show è composto da Brad Rau (supervising director/executive producer della serie), Jennifer Corbett (head writer/executive producer), Matt Michnovetz (story editor), Dee Bradley Baker, che nella versione originale presta la voce a tutti i personaggi della “Bad Batch”, e Michelle Ang, la voce originale di Omega.