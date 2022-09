I film di settembre

Ecco tutti o quasi i film in uscita a settembre in streaming e al cinema

Settembre per molti è considerato il mese della ripartenza, il vero inizio dell’anno. Le piattaforme streaming e le sale cinematografiche come gli studenti si apprestano a ricominciare la nuova stagione con ricche proposte. I film in uscita a settembre sono davvero tanti, tantissimi.

Il festival del cinema di Venezia contribuirà a dare risalto a diverse pellicole e speriamo a riempire le sale dei cinema nostrani che hanno davvero tanto bisogno di avviare al meglio la nuova stagione.

Grande protagonista di settembre sarà sicuramente Don’t Worry Darling, pellicola presentata in anteprima mondiale al festival del cinema di Venezia. Il thriller ambientato negli anni ’50 e diretto da Olivia Wilde è tra i film più attesi dell’anno grazie al cast che richiama senza ombra di dubbio molti giovani spettatori.

Non scordiamoci poi dell’arrivo di Blonde su Netflix, di DC League of Super-Pets e delle tante altre pellicole che debutteranno a Venezia 79.

Ecco tutti o quasi i film in uscita al cinema o in streaming a settembre.

Al cinema a settembre

Il signore delle formiche, 8 settembre

Gianni Amelio torna al cinema con il nuovo film Il signore delle formiche, che parteciperà in concorso a Venezia 79.

Il drammaturgo e poeta Aldo Braibanti fu condannato a nove anni di reclusione con l’accusa di plagio, cioè di aver sottomesso alla sua volontà, in senso fisico e psicologico, un suo studente e amico da poco maggiorenne. Il ragazzo, per volere della famiglia, venne rinchiuso in un ospedale psichiatrico e sottoposto a una serie di devastanti elettroshock, perché “guarisse” da quell’influsso “diabolico”. Alcuni anni dopo, il reato di plagio venne cancellato dal codice penale. Ma in realtà era servito per mettere sotto accusa i “diversi” di ogni genere, i fuorilegge della norma. Prendendo spunto da fatti realmente accaduti, il film racconta una storia a più voci, dove, accanto all’imputato, prendono corpo i famigliari e gli amici, gli accusatori e i sostenitori, e un’opinione pubblica per lo più distratta o indifferente. Solo un giornalista s’impegna a ricostruire la verità, affrontando sospetti e censure.

Il film, prodotto da Kavac Film, IBC Movie, Tenderstories con Rai Cinema, uscirà nelle sale l’8 settembre con 01 Distribution, e vede nel cast Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Sara Serraiocco e Leonardo Maltese, insieme ad Anna Caterina Antonacci, Rita Bosello, Davide Vecchi, Maria Caleffi, Roberto Infurna.

Dante, 29 settembre

Dante è il nuovo film di Pupi Avati, che prosegue sulle orme di due grandi della letteratura italiana: Dante Alighieri e Boccaccio.

Dante muore in esilio a Ravenna nel 1321. Settembre 1350, Giovanni Boccaccio viene incaricato di portare dieci fiorini d’oro come risarcimento simbolico a Suor Beatrice, figlia di Dante Alighieri, monaca a Ravenna nel monastero di Santo Stefano degli Ulivi. Nel suo lungo viaggio Boccaccio oltre alla figlia incontrerà chi, negli ultimi anni dell’esilio ravennate, diede riparo e offrì accoglienza al sommo poeta e chi, al contrario, lo respinse e lo mise in fuga. Ripercorrendo da Firenze a Ravenna una parte di quello che fu il tragitto di Dante, sostando negli stessi conventi, negli stessi borghi, negli stessi castelli, nello spalancarsi delle stesse biblioteche, nelle domande che pone e nelle risposte che ottiene, Boccaccio ricostruisce la vicenda umana di Dante, fino a poterci narrare la sua intera storia.

Nel cast della pellicola Sergio Castellitto, Alessandro Sperduti, Enrico Lo Verso e Alessandro Haber, insieme a Morena Gentile, Gianni Cavina, Carlotta Gamba, Erica Blanc, Leopoldo Mastelloni, Paolo Graziosi, Mariano Rigillo, Giulio Pizzirani, Romano Reggiani, Ludovica Pedetta, Milena Vukotic, Valeria D’Obici ed Eliana Miglio.

Siccità, 29 settembre

Siccità è la nuova opera di Paolo Virzì. Il film verrà presentato alla 79ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, nella sezione Fuori Concorso, e uscirà nelle sale il 29 settembre.

A Roma non piove da tre anni e la mancanza d’acqua stravolge regole e abitudini. Nella città che muore di sete e di divieti si muove un coro di personaggi, giovani e vecchi, emarginati e di successo, vittime e approfittatori. Le loro esistenze sono legate in un unico disegno, mentre cercano ognuno la propria redenzione.

Nel cast della pellicola Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Elena Lietti, Tommaso Ragno, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, Monica Bellucci, Diego Ribon, Max Tortora, Emanuela Fanelli, Gabriel Montesi e Sara Serraiocco.

Watcher, 7 settembre

I fan di You, serie Netflix, non possono assolutamente perdere il nuovo film distribuito in Italia da Lucky Red.

Watcher è una pellicola che fonde il genere thriller con il drama e l’horror. La regia è di Chloe Okuno e i protagonisti sono interpretati da Maika Monroe e Burn Gorman.

Una giovane donna di nome Julia si trasferisce in un nuovo appartamento in Romania con il fidanzato solo per essere tormentata dalla sensazione di essere perseguitata da un osservatore invisibile in un edificio adiacente.

Il film dura soltanto 1 ora e 31 minuti e dal 7 settembre vi aspetta in sala. Ecco come potrete trascorrere le serate che precedono Halloween.

Don’t Worry Darling, 22 settembre

Tra i film più attesi della seconda metà del 2022 figura sicuramente Don’t Worry Darling, nuova pellicola thriller di Warner Bros. Il film oltre ad un cast davvero molto interessante e sulla cresta dell’onda propone una sinossi intrigante e della mille prospettive.

Don’t Worry Darling è diretto da Olivia Wilde (che come cineasta ha già convinto pubblico e critica con “La rivincita delle sfigate”) e interpretato dalla la stessa Wilde e da Florence Pugh (Piccole donne e Black Widow), Harry Styles, Gemma Chan, KiKi Layne e Chris Pine.

Alice (Pugh) e Jack (Styles) hanno la fortuna di vivere nella comunità idealizzata di Victory, la città realizzata da un’azienda sperimentale che ospita, assieme alle loro famiglie, gli uomini che lavorano al progetto top-secret Victory. L’ottimismo sociale degli anni ’50 sposato dal loro amministratore delegato, Frank (Pine) – a metà tra un uomo d’azienda visionario ed un life coach motivazionale – fissa ogni aspetto della vita quotidiana di questo luogo utopico nel mezzo del deserto.

Mentre i mariti trascorrono ogni giorno all’interno del quartier generale del Victory Project lavorando allo “sviluppo di materiali innovativi”, le loro mogli, inclusa l’elegante partner di Frank, Shelley (Chan), passano il tempo a godersi la bellezza, il lusso e la dissolutezza della loro comunità. La vita è perfetta, ed ogni esigenza dei residenti viene soddisfatta dall’azienda. Tutto ciò che viene chiesto in cambio è discrezione e impegno incondizionato per la causa del progetto Victory.

Quando però iniziano ad apparire delle crepe nella loro vita idilliaca che rivelano qualcosa di sinistro sotto l’attraente facciata, Alice non può fare a meno di chiedersi esattamente cosa stiano facendo alla Victory e perché. Quanto sarà disposta a perdere Alice per far emergere cosa sta realmente accadendo in questo paradiso?

La Wilde ha diretto il film da una sceneggiatura scritta dall’autrice di “Le rivincita delle sfigate” Katie Silberman, basata su una storia di Carey Van Dyke e Shane Van Dyke (“Chernobyl Diaries – La mutazione”) e la Silberman. Il film è prodotto da Olivia Wilde, Katie Silberman, Miri Yoon e Roy Lee, mentre Richard Brener, Celia Khong, Alex G. Scott, Catherine Hardwicke, Carey Van Dyke e Shane Van Dyke sono i produttori esecutivi.

Le pellicola parteciperà nella sezione fuori concorso a Venezia 79.

Don’t Worry Darling debutterà nelle sale internazionali il prossimo 23 settembre.

Omicidio nel West End, 29 settembre 2022

I fan di Knives Out saranno felici di sapere che è in arrivo una pellicola che potrebbe soddisfare le loro aspettative. Omicidio nel West End diretto da Tom George e con protagonisti Saoirse Ronan e Sam Rockwell è il nuovo film mystery comedy in costume proposto da Disney per l’autunno 2022.

Nel West End di Londra degli anni Cinquanta, i piani per una versione cinematografica di un’opera teatrale di successo subiscono un brusco arresto dopo l’omicidio di un membro fondamentale della troupe. Quando l’ispettore Stoppard (Sam Rockwell) e la zelante recluta Constable Stalker (Saoirse Ronan) prendono in mano il caso, i due si trovano coinvolti in un enigmatico giallo all’interno del sordido e affascinante mondo dietro le quinte del teatro, indagando sul misterioso omicidio a loro rischio e pericolo.

Ecco altri film in uscita in sala a settembre

Vengeance, 8 settembre

Rumba therapy, 8 settembre

Memory, 15 settembre

Maigret, 15 settembre

L’immensità, 15 settembre

Ti mangio il cuore, 22 settembre

Le buone stelle – broker, 22 settembre

In streaming a settembre

Love in the Villa, 1 settembre Netflix

Netflix non rinuncia mai alle commedie romantiche. Tom Hopper, lasciandosi per un attimo alle spalle The Umbrella Academy, è il protagonista maschile della nuova commedia romantica Netflix ambientata in Italia: Love in the Villa – Innamorarsi a Verona, dove condivide lo schermo con Kat Graham.

Dopo essersi lasciata con il fidanzato, una giovane donna (Kat Graham) parte per Verona, la città dell’amore, dove scopre che la villa che ha prenotato è stata affittata per errore anche a un inglese cinico e molto affascinante (Tom Hopper) con il quale dovrà condividere la vacanza.

Riuscirà la piattaforma streaming a risollevarsi dopo l’insuccesso italiano di Love & Gelato?

Monday, 1 settembre Sky o Now Tv

Finalmente il primo settembre approda sul territorio italiano Monday, film del 2020 con protagonisti Sebastian Stan e Denise Gough.

Chloe e Mickey, due americani auto-distruttivi che vivono ad Atene e nelle isole greche, sono coinvolti in un’intensa storia d’amore. Quando Chloe sta per lasciare la Grecia decide di lasciare il suo lavoro e provare a scoprire se il weekend di passione può trasformarsi in una relazione duratura.

Thor Love and Thunder, 8 settembre Disney+

In occasione del Disney+ Day debutterà su Disney+ Thor: Love and Thunder.

Il film – che è arrivato nelle sale il 6 luglio e presto anche su Disney+ – segue Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca di se stesso. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale), che cerca l’estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all’aiuto di Re Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta del Macellatore di Dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.

Pinocchio, 8 settembre Disney+

Sempre su su Disney+ in occasione del Disney+ debutta il nuovo remake live-action di Pinocchio. Il film è interpretato da Tom Hanks, Benjamin Evan Ainsworth, Cynthia Erivo, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key, Lorraine Bracco e Luke Evans.

Diretto dal vincitore dell’Academy Award Robert Zemeckis, Pinocchio rivisita in chiave live action l’amata storia di un burattino di legno che intraprende un’emozionante avventura per diventare un bambino vero. Tom Hanks interpreta Geppetto, l’intagliatore di legno che costruisce e si prende cura di Pinocchio (Benjamin Evan Ainsworth) come se fosse suo figlio. Joseph Gordon-Levitt è il Grillo Parlante, guida di Pinocchio nonché sua “coscienza”; la candidata all’Academy Award Cynthia Erivo è la Fata Turchina; Keegan-Michael Key è la Volpe; la candidata all’Academy Award Lorraine Bracco è Sofia il Gabbiano, un nuovo personaggio; e Luke Evans è il Postiglione. Il cast include inoltre Kyanne Lamaya nel ruolo di Fabiana (e della sua marionetta Sabina), Giuseppe Battiston in quello di Mangiafuoco e Lewin Lloyd in quello di Lucignolo.

Il film è prodotto da Robert Zemeckis, Derek Hogue, Andrew Miano, Chris Weitz e Paul Weitz, mentre Jackie Levine, Jack Rapke, Alexandra Derbyshire e Jeremy Johns sono i produttori esecutivi.

Do Revenge, 16 settembre Netflix

Maya Hawke (Stranger Things) e Camila Mendes (Riverdale) sono le protagoniste del nuovo dark comedy. Camila Mendes che veste i panni di Drea, una ragazza del liceo popolarissima la cui vita diventa un inferno dopo che un suo sex-tape viene diffuso dal suo fidanzato Max (Austin Abrams). Sarà così che Drea incontrerà Eleanor (Maya Hawke), una ragazza che le racconta di una sua esperienza di bullismo, e le due si uniranno per trovare una vendetta reciproca.

Alla regia del lungometraggio c’è Jennifer Kaytin Robinson, mentre tra gli altri membri del cast troviamo Rish Shah, Talia Ryder, Jonathan Daviss, Maia Reficco, Paris Berelc, Alisha Boe e Sophie Turner. La sceneggiatura del lungometraggio è a cura di Celeste Ballard e Jennifer Kaytin Robinson.

Blonde, 28 settembre Netflix

Il film su Marilyn Monroe che vede protagonista Ana De Armas sarà presentato a Venezia 79 prima di arrivare il 28 settembre sulla piattaforma streaming.

Tratto dal romanzo di Joyce Carol Oates, il film vede nel cast anche Adrien Brody, Bobby Cannavale, Xavier Samuel, Julianne Nicholson, Lily Fisher, Evan Williams, Toby Huss, David Warshofsky, Caspar Phillipson, Dan Butler, Sara Paxton e Rebecca Wisocky.

Blonde reinventa con audacia la vita di una delle icone più leggendarie di Hollywood: Marilyn Monroe. Dalla sua infanzia imprevedibile come Norma Jeane, attraverso l’ascesa alla fama e i legami sentimentali, Blonde mescola realtà e finzione per esplorare la sempre più vasta differenza tra l’immagine pubblica e quella privata dell’attrice. Scritto e diretto da Andrew Dominik, il film vanta un cast straordinario con Ana de Armas al fianco di Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel ed Evan Williams.

Hocus Pocus 2, 30 settembre Disney+

Il 30 settembre su Disney+ arriverà il sequel dell’iconico Hocus Pocus.

Nel film sono passati 29 anni da quando qualcuno ha acceso la Candela della Fiamma Nera e ha resuscitato le sorelle del XVII secolo, che sono in cerca di vendetta. Ora tocca a tre studentesse liceali impedire alle fameliche streghe di scatenare un nuovo caos a Salem prima dell’alba della vigilia di Ognissanti.

Hocus Pocus 2 è interpretato anche da Sam Richardson (La Guerra di domani), Doug Jones (La forma dell’acqua – The Shape of Water), Hannah Waddingham (Ted Lasso), Whitney Peak (Gossip Girl), Belissa Escobedo (American Horror Stories), Lilia Buckingham (Dirt), Froyan Gutierrez (Teen Wolf) e Tony Hale (Veep – Vicepresidente incompetente). Il film è diretto da Anne Fletcher (Voglio una vita a forma di me, Ricatto d’amore) e prodotto da Lynn Harris (Una famiglia vincente – King Richard, Paradise Beach – Dentro l’incubo), con Ralph Winter (Hocus Pocus, il franchise di X-Men), David Kirschner (Hocus Pocus, La bambola assassina) e Adam Shankman (Disenchanted, Hairspray – Grasso è bello) come produttori esecutivi.

Ecco altri film in arrivo al cinema a settembre