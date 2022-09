Tchia: nuovo video di gameplay per l’esclusiva console PS4 e PS5

Tchia, l’avventura tropicale di Awaceb, torna a mostrarsi in un nuovo video di gameplay commentato dagli sviluppatori. Il filmato, che trovate qui sotto, illustra più nel dettaglio le caratteristiche del gioco in arrivo nei primi mesi del 2023 su PC via Epic Games store e in esclusiva console su PS4 e PS5.

Nel video si torna a parlare anche della meccanica del “soul jumping“, una particolare abilità che permetterà alla piccola protagonista assumere il controllo delle creature e di molti degli oggetti che caratterizzano il lussureggiante paesaggio della Nuova Caledonia.

Annunciato durante i The Game Awards 2020, Tchia si presenta come un’open world dalle atmosfere esotiche e dalle meccaniche peculiari. Nel gioco avremo modo di assumere le sembianze di animali e oggetti per partire alla volta di un avventura incredibile che ci permetterà di scoprire i numerosi segreti celati dall’isola e dai suoi abitanti.