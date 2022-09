Offerte eBay: Nintendo Switch OLED disponibile a un ottimo prezzo

Le offerte di eBay permettono di mettere mano su Nintendo Switch OLED a un prezzo che risulta a dir poco ottimo, e che permette di conseguenza di acquistare l’ultima console realizzata da parte di Nintendo fruendo di un’offerta alquanto vantaggiosa.

Il prezzo a cui al momento viene venduto Nintendo Switch OLED è di 319,00€, di sicuro ottimo se si considera il recente lancio. Al fine di accedere alla pagina ufficiale del prodotto, fruendo di conseguenza dell’ottimo prezzo che viene al momento proposto, non vi resta che utilizzare questo link.

Le spese di spedizione del prodotto sono totalmente assenti per i compratori, ed è anche possibile procedere con un reso al fine di ottenere un rimborso entro un totale di massimo 30 giorni dall’acquisto, anche se in questo caso le spese di restituzione risultano a carico dei clienti.

Il modello in questione si presenta con la colorazione bianca e con una garanzia di 24 mesi, con la possibilità rispetto agli altri modelli di giocare e vivere la propria esperienza sfruttando lo schermo OLED che viene proposto per questo specifico modello, compatibile con il dock proprio come quello base al contrario di Switch Lite.

