Hellraiser: Jamie Clayton è Pinhead nelle nuove foto dal reboot

Il nuovo Hellraiser per Hulu, in arrivo il prossimo 7 ottobre, è ancora parzialmente avvolto nel mistero, ma dopo il teaser di una settimana fa ecco le prime foto ufficiali fare capolino online: tra queste, l’attesissima rivelazione del nuovo look del personaggio protagonista, Pinhead, che questa volta sarà incarnato da Jamie Clayton.

David Bruckner, il regista, è da sempre un grande fan della saga e, a proposito di questa sua nuova versione, afferma che

Questo non è un remake. Semplicemente, non pensavo che si potesse mai fare un rifacimento dell’originale Hellraiser. È una cosa troppo a sé stante e sarebbe un qualcosa di troppo rischioso per un cineasta. Come fai a migliorarlo? Questa [invece] è una nuova storia nell’universo di Hellraiser.

Il film è un Hulu Original (che presumiamo arriverà nel nostro paese direttamente su Disney+) prodotto con la collaborazione dell’autore originale, Clive Barker e vede nel cast, oltre a Jamie Clayton, anche Odessa A’zion, Adam Faison, Drew Starkey, Brandon Flynn e Aoife Hinds.

Questa la trama:

Una giovane donna in preda alle dipendenze entra in possesso di un antico puzzle tridimensionale a forma di cubo, senza sapere che questo ha la funzione di evocare i Cenobiti, un gruppo di sadici esseri sovrannaturali provenienti da altre dimensioni.

