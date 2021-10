Hellraiser: Jamie Clayton indosserà i panni di Pinhead nel reboot

Si parla del reboot del classico horror Hellraiser da molto tempo ormai, ma sembra che sia finalmente giunto il momento di scoprire le carte per Spyglass Media Group e Hulu, che hanno prodotto il film appositamente per lo streaming. L’annuncio odierno è abbastanza spiazzante, ma non del tutto inaspettato: Pinhead, difatti, sarà interpretato questa volta da una donna, l’attrice statunitense Jamie Clayton.

Clayton, nota soprattutto per Sense 8, sicuramente porterà un twist interessante al personaggio, per quanto il “gender-swap” in questo caso sia relativo e meno forzato di altri reboot: il personaggio potrebbe benissimo essere asessuato o, addirittura, essere tranquillamente una versione al femminile dello stesso. Del resto, nei fumetti, la stessa Kirsty Cotton (protagonista dei primi due film) diventa una suppliziante ella stessa.

Il resto del cast del film vedrà i volti di Brandon Flynn, Goran Visnjic, Drew Starkey, Adam Faison, Aoife Hinds, Selina Lo e Hiam Abbass: Doug Bradley, interprete del Pinhead originale, al momento non figura, neanche per qualche cameo o simili.

La pellicola – a quanto pare già girata e in post-produzione – è stata diretta da David Bruckner per il quale Clive Barker, regista e autore del primo film della saga, ha speso ottime parole:

Ho visto alcuni dei design del nuovo film di Hellraiser di David Bruckner e omaggiano fortemente il primo film, ma lo portano anche in posti mai visti prima. Questo è Hellraiser in una scala che semplicemente non m’aspettavo. David e il suo team sono immersi nella mitologia di questa storia, ma quel che mi esalta è il loro desiderio di onorare l’originale pur rivoluzionandolo per una nuova generazione.

Il film non ha attualmente una data d’uscita ma sappiamo che arriverà, negli Stati Uniti, su Hulu: potenzialmente, dunque, lo avremo nel catalogo Star di Disney+.

