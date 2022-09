Harry Potter: le novità presentate in occasione del Back To Hogwarts

Come ogni anno, arriva il giorno tanto atteso dai fan di Harry Potter: quello del Back To Hogwarts, che porta con sé numerosi annunci.

Il primo settembre di ogni anno, dal binario 9 ¾ della stazione di King’s Cross, alle 11:00 in punto della mattina parte l’Hogwarts Express, per portare studenti nuovi e veterani alla più famosa scuola di magia e stregoneria d’Europa. I “babbani” fan di Harry Potter che ancora sognano il mitico gufo d’accettazione alla scuola festeggiano questa data in tutto il mondo ed è anche, naturalmente, l’occasione ideale per annunci relativi alla saga: vi presentiamo i più interessanti tra quelli di quest’anno.

L’evento è stato ricco di incontri e rimpatriate e ha visto anche il ritorno di Tom Felton (Draco Malfoy) sul “luogo del misfatto” che ha anche prodotto un video di 45 minuti per i fan.

Sono stati annunciati dei “magici” ritrovi negli States per il 2023, dal titolo ‘Wizarding World Festival‘, così come il tour itinerante dell’Harry Potter: Magic at Play, che partirà quest’autunno da Chicago.

Sempre parlando di eventi dal vivo, avremo dei veri e propri “Yule Ball” in giro per il mondo, ad esempio in Messico, Canada e in Texas e, udite udite, anche a Milano, dove sarà possibile partecipare al Ballo del Ceppo dall’11 novembre: maggiori informazioni qui.

Ricordate quando vi abbiamo anticipato del misterioso progetto Magic Caster Wand? C’avevamo azzeccato: si tratta, effettivamente, di un sistema di bacchette che sfrutta sensori di movimento e realtà aumentata, ma (almeno per il momento) l’utilizzo non sarà adibito ad escape room e similari come pensavamo ma semplicemente casalingo, sia per funzioni di domotica – rendendo disponibile, quindi, una versione “ufficiale” di sistemi analoghi già esistenti – che di gaming in AR locale tramite cellulare. Visionate il trailer per capirne meglio il funzionamento.

Passando ai videogiochi, abbiamo un nuovo gameplay trailer per Harry Potter: Scopri la Magia, che arriva insieme a un approfondimento sui costumi, e un interessante aggiornamento su Hogwarts Legacy, che ci promette costumi aggiuntivi esclusivi se collegheremo l’account WB Games a quello di Wizarding World. In più, è ora disponibile un quartetto di video con il tour delle sale comuni delle quattro Case: Grifondoro, Serpeverde, Corvonero e Tassorosso.