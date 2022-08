Harry Potter Magic Caster Wand: il nuovo misterioso progetto multimediale

Nelle ultime ore i fan del Wizarding World si stanno chiedendo cosa sia l’Harry Potter Magic Caster Wand, nuovo progetto multimediale annunciato da Warner Bros. con un laconico trailer e un ancor più misterioso sito ufficiale, davvero parco di informazioni (e il cui accesso risulta impossibilitato dal nostro paese). Di cosa si tratta?

Le informazioni sono tutt’ora inesistenti: ci si può iscrivere alla newsletter per essere prontamente avvisati degli aggiornamenti, ma per ora possiamo lanciare alcune ipotesi.

Il teaser trailer recita

La magia è alla tua portata… portando la magia in vita in un modo tutto nuovo.

Seguito poi da un “Lumos Maxima!” lanciato con forza e la dicitura che si tratti dell’ “esperienza definitiva con le bacchette magiche”, e che sarà presto disponibile.

Nei disclaimer è presente la frase

“L’esperienza potrebbe richiedere un dispositivo compatibile e una companion app per cellulari”.

Che sia qualcosa di interattivo, dunque, non c’è dubbio: la maggior parte dei pareri online prevede una sorta di gioco in realtà aumentata, come il fallimentare Harry Potter: Wizards Unite, chiuso a gennaio di quest’anno. Cosa che sinceramente ci sembra improbabile: oltretutto se servirà una companion app vuol dire che il cellulare sarà già occupato con quella. Potrebbe però, secondo noi, comunque rientrare nel campo nella AR in modo simile a come funzionano i braccialetti elettronici dei parchi di divertimento, con al posto dei braccialetti delle speciali bacchette con sensori interni che permetteranno di azionare interruttori, aprire porte e far funzionare meccanismi vari. Questo però comporterebbe una vera e propria presenza fisica in qualche luogo attrezzato specifico, da una escape room agli Harry Potter Studios. Staremo a vedere.

