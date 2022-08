Ecco la lista dei giochi gratis PS4 e PS5 di settembre per gli abbonati al PlayStation Plus. I giochi saranno disponibili a partire dal 6 settembre 2022.

Sony ha annunciato ufficialmente i giochi PS5 e PS4 gratis disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus per il mese di settembre 2022. Come preannunciato dunque dal leak emerso qualche ora fa, i giochi disponibili su PS Plus a settembre saranno:

Need for Speed Heat – PS4

TOEM – PS5

Granblue Fantasy Versus – PS4

È stata rivelata la lista dei giochi mensili e del catalogo giochi di PlayStation Plus per il mese di settembre. Tra i titoli di spicco troviamo Need for Speed Heat, Toem, Deathloop e Assassin's Creed Origins.

Need for Speed Heat è l’ultimo capitolo del celebre franchise simulativo/arcade che consente di gareggiare di giorno o in notturna all’interno della nuovissima ed affascinante cornice di Palm City in gare di vario tipo o in scontri clandestini con tanto di inseguimenti con la Polizia

TOEM è una delicata avventura fotografica in bianco e nero disegnata a mano in cui dovremo scattare foto per risolvere enigmi e aiutare i bizzarri personaggi che incontreremo sul nostro cammino.

Infine, Granblue Fantasy Versus è un picchiaduro classico uno contro uno con struttura in 2D sviluppato da Arc System Works e basato sui personaggi della serie Granblue Fantasy.

Prima di lasciarvi, vi segnaliamo che i titoli saranno disponibili a partire da martedì 6 settembre 2022.Avete dunque ancora qualche giorno per scaricare i giochi di agosto, che includono Little Nightmares, Yakuza: Like a Dragon e Tony Hawk’s Pro Skater 1+2.