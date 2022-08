PlayStation Plus: un leak svela i giochi gratis di settembre per PS5 e PS4

Un leak ha svelato quali saranno i giochi PS5 e PS4 disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus nel mese di settembre.

Un leak sembrerebbe aver svelato in anticipo quali saranno i giochi PS5 e PS4 che saranno disponibili a settembre per gli abbonati al servizio PlayStation Plus. La soffiata proviene dal solito leaker billbil-kun, noto per aver anticipato correttamente nei mesi precedenti tutti i giochi che sarebbero stati aggiunti al servizio in abbonamento. Secondo il leaker i titoli in arrivo su PlayStation Plus nel mese di settembre saranno i seguenti:

Need for Speed Heat – PS4

TOEM – PS5

Granblue Fantasy Versus – PS4

Need for Speed Heat è l’ultimo capitolo del celebre franchise simulativo/arcade che consente di gareggiare di giorno o in notturna all’interno della nuovissima ed affascinante cornice di Palm City in gare di vario tipo o in scontri clandestini con tanto di inseguimenti con la Polizia

TOEM è una delicata avventura fotografica in bianco e nero. “Scatta foto con la tua macchina fotografica per risolvere enigmi e aiutare le persone! Ascolta melodie rilassanti e ammira l’ambiente circostante. Incontra personaggi bizzarri e aiutali a risolvere i loro problemi” si legge nella descrizione ufficiale del gioco.

Infine, Granblue Fantasy Versus è un picchiaduro classico uno contro uno con struttura in 2D sviluppato da Arc System Works e basato sui personaggi della serie Granblue Fantasy.