Offerte Amazon: LEGO Batmobile acquistabile a un ottimo prezzo

Grazie alle offerte di Amazon risulta possibile mettere mano sulla Batmobile realizzata da parte di LEGO fruendo di un prezzo particolarmente conveniente, con il gioiellino in questione che infatti può essere acquistato fruendo di uno sconto a tempo limitato alquanto consistente.

Al fine di mettere mano sul tutto fino a che il prezzo è al momento così basso non resta che accedere alla pagina ufficiale del prodotto attraverso il link che trovate in copertina all’articolo, con il prezzo che infatti risulta al momento quasi al minimo storico che si sia mai visto per la nota piattaforma di E-Commerce.

Andando nello specifico, la Batmobile targata LEGO può attualmente venire acquistata dagli utenti con una riduzione del prezzo che ammonta esattamente al 20%, e che porta di conseguenza il prezzo a soli 183,99€, a dir poco conveniente per un modellino così elaborato e pronto a stupire i fan del noto uomo pipistrello.

Il set include un totale di 2.049 mattoncini ed è pensato per riprodurre al meglio il noto veicolo facente parte del mondo DC che ormai da anni conquista gli appassionati di Batman, con anche le iconiche minifigure LEGO di Batman e Joker presenti.

