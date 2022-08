iPhone 14 Pro: scovati i miglioramenti della fotocamera?

Kuo ha riferito su Twitter che sia iPhone 14 Pro che iPhone 14 Pro Max saranno dotati di un nuovo obiettivo ultra-wide con un sensore più grande, che dovrebbe anche comportare pixel maggiormente grandi. Avere un sensore con pixel più grandi consente di acquisire immagini con più luce e meno rumore senza trucchi di post-elaborazione, il che è ottimo per le situazioni di scarsa illuminazione.

Attualmente, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max sono dotati di un obiettivo ultra grandangolare da 12 megapixel con pixel da 1,0 µm (micrometro). L’analista prevede che l’obiettivo ultra-wide sui modelli Pro di quest’anno avrà pixel da 1,4 µm, tuttavia i nuovi componenti sono fino al 70% più costosi di quelli attuali.

Report precedenti hanno rivelato che l’obiettivo ultra-wide non è l’unico ad essere aggiornato con iPhone 14 Pro, e i nuovi modelli dovrebbero avere un nuovo obiettivo grandangolare da 48 megapixel in grado di girare video con risoluzione 8K. La fotocamera frontale, nel frattempo, avrà a quanto pare un sensore di apertura f /1.9 più grande con autofocus, che si dovrebbe tradurre anche in immagini migliori in scenari di scarsa illuminazione.

Sfortunatamente, lo stesso non si può dire per i modelli entry-level della linea iPhone 14. Oltre a mantenere lo stesso design dell’iPhone 13, l’iPhone 14 più economico presenterà fotocamere simili al suo predecessore e un chip A15 Bionic leggermente migliorato con più RAM e GPU migliore, secondo quanto riportato, ma siamo in attesa di novità ufficiali in tal senso.