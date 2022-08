Mafia gratis su Steam a settembre per il 20° anniversario

In occasione del 20° anniversario della serie, 2K ha annunciato che dal 1 al 5 settembre il capitolo originale di Mafia del 2002 sarà disponibile gratis su Steam. L’annuncio proviene direttamente dai canali social ufficiali del publisher americano.

In onore del 20° anniversario di Mafia, torniamo al luogo dove tutto ha avuto inizio. Ottieni l’originale Mafia (in formato digitale) gratuitamente su Steam dall’1 al 5 settembre – si legge nel tweet pubblicato da 2K Games.

In honor of #Mafia20 let's go back to where it all started 🏙

Get the original Mafia (digital) for FREE on @Steam from Sept. 1 – 5 pic.twitter.com/ZdxSFZrLwh

— 2K (@2K) August 29, 2022