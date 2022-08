Google Lens sta per diventare ancora più intuitivo da utilizzare

Non è una novità che Google stia spingendo il suo servizio di Lens per farlo usare da più utenti possibili, e questo è possibile anche in quanto fa parte ormai da tempo dell’ app fotocamera, ma il servizio è disponibile anche in Google Foto, nella schermata Recenti sui telefoni Pixel e con l’Assistente Google. Tuttavia, non tutti potrebbero sapere cosa dovrebbe significare “Lens”, ed ecco perché Google sembra esplorare l’opzione per rinominare il collegamento dell’assistente da “Obiettivo” a “Cerca in questa schermata”.

Il cambio di lingua è stato notato da un accanito Redditor (come spiegato 9to5Google). Secondo quanto scovato, la scorciatoia “Cerca nel mio schermo” viene visualizzata in modo molto più coerente rispetto al vecchio pulsante Lens, ma l’esperienza stessa è invariata. Proprio come il pulsante Lens, la nuova scorciatoia “Cerca nel mio schermo” aprirà comunque la consueta interfaccia di Lens completa di tutto ciò di cui si potrebbe aver bisogno, come l’opzione per tradurre o copiare il testo.

Il pulsante ridisegnato ha ancora l’icona dell’obiettivo attaccata, solo senza il nome dell’obiettivo stesso, l’unico avvertimento qui sembra essere la perdita del pulsante “Leggi”, il che sarebbe un peccato.

Il Redditor utilizza una versione beta dell’app Google (13.33.9.29, per essere precisi), ma sono già disponibili versioni più recenti di Google su APK Mirror, e ciò indica che la modifica arriva tramite un aggiornamento. Non è da escludere anche un esperimento lato server che potrebbe essere limitato ad alcune persone o solo ad alcune regioni, in effetti, altri commentatori sono intervenuti dicendo che hanno ancora la vecchia esperienza di Lens.