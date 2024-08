Il sorvolo Luna-Terra è stato compiuto con grande successo da JUICE, che per la prima volta nella storia ha usato due oggetti per una manovra di assistenza gravitazionale.

Si sta tanto parlando nel corso delle ultime ore del successo ottenuto da JUICE, espressione questa con la quale si fa riferimento alla missione dell’Agenzia Spaziale Europea ideata con l’obiettivo di esplorare, tra qualche anno, le lune ghiacciate di Giove. Nel frattempo però si è resa protagonista di qualcosa mai accaduta prima di adesso. Di cosa stiamo parlando? Del sorvolo Luna-Terra nel corso del quale la sonda JUICE dell’ESA ha effettuato una manovra gravitazionale mai fatta fino ad ora nella storia dell’esplorazione del Sistema Solare.

Nello specifico, per la prima volta nella storia il veicolo spaziale menzionato in precedenza si è servito dell’aiuto di due oggetti, e non di uno solo come spesso accade, per effettuare una manovra di assistenza gravitazionale. Nelle scorse ore JUICE è riuscita a sorvolare la Luna con grande successo riuscendo anche ad effettuare alcuni test degli strumenti scientifici. Tra questi ad esempio quelli che riguarderanno lo studio di cosa è presente sotto l’esterno ghiacciato delle lune di Giove.

Le immagini raccolte da JUICE

Il primo sorvolo Luna-Terra della storia è avvenuto in due notti. Particolare attenzione è stata prestata all’aspetto scientifico della missione ma non solo, anche alle telecamere è stata riposta molta attenzione in quanto in questa occasione è stato possibile testarle. Diverse le immagini raccolte e alcune di queste sono già state diffuse in rete. Come già affermato in precedenza la missione ha come obiettivo quello di raggiungere Giove tra qualche anno.

Prima la navicella dovrà sorvolare la Terra in poche ore riuscendo in questo modo a trovare la giusta traiettoria per Venere. Tale pianeta verrà raggiunto tra circa un anno, ed esattamente nel mese di agosto del 2025. In seguito tornerà sulla Terra nel settembre del 2026 per due aiuti gravitazionali. E poi ancora una volta nel gennaio del 2029. A questo punto, grazie ai diversi test effettuati e dopo aver trovato le informazioni relative alla giusta velocità ecco che la navicella sarà pronta per raggiungere Giove nel luglio del 2031.