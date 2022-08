The Last of Us Parte 1: un video mostra i nuovi outfit sbloccabili di Ellie e Joel

The Last of Us Parte 1 includerà diversi oggetti sbloccabili tra cui nuovi vestiti per Ellie e Joel. Vediamoli in questa clip.

The Last of Us Parte 1 includerà tutta una serie di oggetti sbloccabili, tra cui anche nuove skin per le armi e nuovi outfit per Joel ed Ellie, come possiamo vedere nel video pubblicato sul profilo Twitter di PlayStationUK.

It's called fashion look it up 👓👕 Here's a glimpse at the new unlockable outfits for Ellie and Joel. #TheLastofUsPartI pic.twitter.com/PuFbaTrOVN — PlayStation UK (@PlayStationUK) August 28, 2022

La breve clip ci permette di dare uno sguardo ad alcuni dei diversi capi disponibili per Joel ed Ellie, che includono diverse maglie, t-shirt, camicie, alcune persino con l’iconico logo di Naughty Dog. Il filmato arriva a distanza di pochi giorni dalla pubblicazione dei trailer dedicato alle 60 opzioni di accessibilità presenti nel gioco, che ha lasciato a bocca aperta persino Phil Spencer che ha colto l’occasione per complimentarsi con il team per l’ottimo lavoro svolto.

Vi ricordiamo che The Last of Us Parte 1 è il remake del celebre capolavoro di Naughty Dog. Il titolo vanterà un gameplay modernizzato, effetti grafici evoluti, controlli migliorati e presenza di animazioni ridisegnate con le ultime tecnologie sviluppate dal team. Il gioco includerà inoltre anche il DLC Left Behind.

The Last of Us: Parte 1 sarà disponibile a partire dal 2 settembre 2022 su PlayStation 5 e in un secondo momento anche su PC.